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    緊急事態下......日本黃金週登場 出遊人數比去年多

    日本從4月29日起開始黃金週假期，雖然沒有往年長假人擠人的現象，但和去年處於第1次緊急事態宣言期間的黃金週相比，出遊人數有所增加。（彭博）

    日本從4月29日起開始黃金週假期，雖然沒有往年長假人擠人的現象，但和去年處於第1次緊急事態宣言期間的黃金週相比，出遊人數有所增加。（彭博）

    2021/04/30 00:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，東京、大阪等4個都府縣再度發布緊急事態，29日起日本開始黃金週假期，羽田機場和東京車站出現大排長龍的人潮，雖然沒有往年長假人擠人的現象，但和去年處於第1次緊急事態宣言期間的黃金週相比，出遊人數明顯增加。

    綜合日媒報導，東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣知事週三發出聯合呼籲，敦促居民在黃金週假期避免不必要的跨縣旅行，「應在假期期間待在家裡」，以免疫情進一步擴大，但羽田機場週四一早就開始湧入準備出遊的旅客，東京車站的特產店也大排長龍。

    各航空公司表示，今年黃金週，日本國內航線預約人數為去年同期的4.7倍，國際航線則是2.1倍，雖有好轉，但和疫情發生前相比依舊處於低迷狀態，國內航線只有疫情前的40％，國際航線更僅剩4％。

    另外，往年的黃金週，新幹線自由座的上座率往往超過100％，不過今年受到疫情影響，東海道新幹線希望1號的上座率為60％，上越新幹線朱鷺305號等為30％，在來線指定席預約數量是2020年的2.4倍，和疫情前的2019年相比，只剩19％。

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