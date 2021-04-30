疫情燒不停 「工作細胞」與日政府合作防疫、免費公開2部特別篇

《工作細胞》所屬出版社「講談社」與厚生勞動省進行企劃合作，共同進行防疫宣導。圖中角色為該作中主角之一的「白血球」。（翻攝企劃網站）

2021/04/30 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本疫情嚴峻，各單位加強防疫宣導，而日本知名漫畫《工作細胞（はたらく細胞）》也加入宣導行列，將「武漢肺炎篇」及「感染預防篇」在網路上免費公開，望藉此讓大眾理解並配合防疫對策。

《工作細胞》由日本漫畫家清水茜繪製，透過細胞擬人化方式，解釋細胞在人體內的「工作日常」，以及面對疫病時的各種情況，老少咸宜又富有教育意義，在全球享有超高人氣，目前已改編成TV版動畫及電影版動畫，而原作漫畫在亞洲及歐美等地發行量已達500萬部。

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為推廣防疫宣導，據《NHK》報導，《工作細胞》所屬出版社「講談社」與厚生勞動省進行企劃合作，將武漢肺炎的病毒及症狀等資訊繪製成「武漢肺炎篇」，另又就細胞的視角繪製「感染預防篇」共2部；漫畫以影片方式呈現，自28日起在網路上免費公開讓大眾閱讀。

擔任2部特別篇監督的日本傳染病專家、醫師忽那賢志表示，「希望透過《工作細胞》這部日本引以為傲的作品，讓世界各國讀者接觸到預防武漢肺炎的正確情報」；對此，清水茜則表示，「針對這場疫病災禍，希望能透過漫畫傳遞關於免疫細胞、病毒及感染時人體運作情況的知識」。

2部特別篇的日文原文版已經上線，預定將免費公開至明年3月，該企劃未來也將推出英文版與印度文版，以便各國讀者閱讀。

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