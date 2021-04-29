日AV女優為13億遺產成粉紅收屍隊？ 反遭富豪將一軍恐落空

須藤早貴在案發前不僅搜尋興奮劑相關資訊，還曾與私下販賣興奮劑的商人接觸，涉重嫌殺害野崎幸助。（翻攝推特）

2021/04/29 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本億萬富豪野崎幸助沉迷女色成名，與小他55歲的妻子須藤早貴成婚3個月後，在2018年家中因興奮劑過量暴斃，須藤早貴昨遭警方按殺人罪嫌逮捕；據最新進展，須藤早貴在案發前不僅搜尋興奮劑相關資訊，還曾與私下販賣興奮劑的商人接觸。須藤早貴的黑歷史也遭起底，被懷疑根本就是「粉紅收屍隊」，然而野崎幸助生前早留了一手，須藤早貴恐怕一毛遺產都領不到。

根據《TBS》報導，須藤早貴29日上午被移送和歌山地方檢察廳，期間一直保持低頭閉眼，無法看清表情，而據最新調查進展，須藤早貴不僅在案發前就有搜尋過興奮劑的紀錄，還曾透過SNS與田邊市內與私下販賣興奮劑的商人接觸。據調查，野崎幸助體內的過量興奮劑，也在他陳屍的和歌山縣田邊市自宅廚房與掃除機器等處檢出。

請繼續往下閱讀...

該案引起日本社會大眾關注，日本雜誌《每日新潮》報導指出，和歌山縣警方有預警須藤早貴會逃到海外，因此搶在這之前將她逮捕，而這名25歲女性的可怕黑歷史如今也遭起底。

網傳須藤早貴父親是醫生，據《每日新潮》報導，她在高中時期外型純樸，就讀公立高中的她在畢業日當天卻大突然變身，將一頭黑長直染成棕色，被同學關注時還開玩笑回應「別看我這樣，我還是處女喔」。高中畢業的她升學到美容專科學校，一個人住在公寓中，發展出喝酒及玩牛郎的興趣，還經常在推特上傳到義大利、杜拜等異國旅遊的炫富照，更向同學自爆靠爸媽生活，後來很少去學校上課，但依舊設法畢了業，更遭爆多次整形。

據報，野崎幸助在死亡前一週就提出要和須藤早貴離婚，其中一個可能的理由，與她曾以「素人女優」身分拍攝AV賺錢有關；據野崎幸助公司的關係人士透露，須藤早貴曾經想在野崎幸助知道自己拍過AV之前銷毀她所參與的4部作品，因此委託律師處理，東京地方法院在2018年3月曾寄送相關文件到公司去，結果信件被公司員工打開，反而讓野崎幸助因此知情。

外界猜測，須藤早貴如果是真兇，行兇動機恐怕是瞄準了野崎幸助的億萬家產，然而這名富翁生前早留一手；野崎幸助公司的員工證實，老闆在生前早就準備好遺書，裡面指定要把高達約13億2000萬日圓遺產全部捐給田邊市。

這份遺書早已經由和歌山縣家事法庭公證，但野崎幸助的手足認為遺書真偽有爭議，遺產尚未進行繼承，如果沒有這份遺書，須藤早貴可能早已入手野崎幸助4分之3的遺產，而野崎幸助手足依法可繼承剩餘的4分之1。

儘管她目前住在富人集中的東京都品川區公寓中，須藤早貴花錢不手軟，其實身上早就沒錢，連公寓租金都繳不出來，只能不斷搬家，更傳打算靠整形逃到海外去。

須藤早貴以前常常在推特上放炫富照，如今被日本網友挖出。（翻攝推特）

須藤早貴小學時的照片。（翻攝推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法