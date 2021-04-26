沒用！日本進入第3度緊急事態後 通勤人潮一樣多

日本第3度宣布緊急事態，不過似乎沒帶來太多改變，今天（26日）的通勤人潮還是一樣擠來擠去。圖為日本新宿26日的通勤人潮。（法新社）

2021/04/26 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸嚴峻，日本23日第3度宣布緊急事態，從25日至5月11日為止在東京都、大阪府、京都府與兵庫縣實施，但似乎沒帶來太多改變，今天（26日）通勤人潮還是一樣擠來擠去。

據《朝日新聞》報導，在阪急電鐵大阪梅田站擔任5年清潔員的60歲男子山中孝文透露，今天清晨時人好像有比較少一點，但到了上午7時前後，上班族就開始變得多了起來。

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山中孝文說，去年4月首次緊急事態宣言時，附近所有的辦公大樓都關閉了，因此通勤民眾真的變得很少，但這次應該沒有那麼有效。

從大阪府高槻市搭乘阪急京都線通勤的55歲男性上班族表示，他以為在宣布緊急事態後人會變少一點，沒想到人潮還是一樣多，車內像往常一般擁擠。男子回憶，1年前首次緊急事態的時候，通勤族真的突然減少許多，畢竟當時許多工作都改成居家辦公。

就讀大學2年級的19歲女大生，從大阪梅田站轉車準備前往神戶校區，她透露去年4月所有課程都是遠距教學，如今有一半的學分必須要面對面上課。

女大生表示，今天早上公車的乘客非常擠，如果可以的話希望課堂都改成遠距上課。此外，女大生還考慮之後盡可能地少坐公車，改成步行去上學。

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