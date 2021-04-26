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    武漢肺炎》日本醫院床位緊張 大阪等地住院率跌至25％以下

    日本疫京都、大阪、兵庫住院率低於25%，依照官方標準，疫情已惡化至「第四階段」。（歐新社）

    日本疫京都、大阪、兵庫住院率低於25%，依照官方標準，疫情已惡化至「第四階段」。（歐新社）

    2021/04/26 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體25日獲悉，京都、大阪、兵庫3府縣的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者的住院率均在25%以下，已惡化至政府對策小組設定的「第四階段」，即疫情爆發式擴大。代表「無法進入醫院治療的患者」越來越多。

    共同社報導，大阪和兵庫已發布第3次緊急事態宣言，自3月以來已有多名確診者在家中死亡，第4波疫情將導致病床緊張、無法住院而不得不在家隔離、不能接受必要治療的人進一步增加。

    政府對策小組15日表示，會把住院率納入顯示疫情階段的指標，新設標準將住院率40%以下訂為「第三階段」，代表感染驟增，25%以下為「第四階段」，代表疫情爆發式擴大。

    報導指出，雖然確診者中有症狀輕微者和無症狀不需住院者，不過，住院率越低就表示「無法進入醫院治療的患者」越多。

    目前，全日本4萬3081名患者中，住院的有1萬1279人（26%），在家隔離治療的達到1萬7520人（41%），住院率接近第三波疫情導致病床緊張高峰的1月20日21%住院率、51%在家隔離治療率。厚勞省已要求各地方政府進一步確保床位。

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