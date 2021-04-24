黃金週GG！ 日本再發緊急事態 經濟損失近7000億日圓

日本為防止武漢肺炎疫情擴大，首相菅義偉23日針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」，期限從本月25日到5月11日止。圖為大阪黑門市場，逛街民眾與商家戴上口罩防疫。（美聯社）

2021/04/24 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴大，首相菅義偉23日針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」，期限從本月25日到5月11日止。對此，日本民間智庫預估，由於期間適逢黃金週觀光旺季，經濟損失最高可能達6990億日圓（約新台幣1818億元）。

武漢肺炎的變異病毒株橫行，讓日本的疫情再次亮紅燈，由於擔心即將到來的黃金週連假，大量人潮流動造成疫情再擴大，日相菅義偉23日晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。

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根據《產經新聞》報導，將進入「緊急事態宣言」的4都府縣產值占日本國內生產毛額（GDP）約3分之1，日本民間智庫大和總研估算，這段期間經濟損失金額可能達3000億日圓（約新台幣780億元）；野村綜合研究所估算損失金額最高，可能達到6990億日圓。

另外，日本瑞穗證券公司首席分析師小林俊介指出，在黃金週這種過去觀光旺季期間要求店家或大型商場等暫停營業，會對日本造成很大的經濟衝擊；他預估，進入「緊急事態宣言」的17天，經濟損失可能達日本4月到6月GDP的0.3%，約為4000億日圓（約新台幣1040億元）。

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