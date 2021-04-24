為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黃金週GG！ 日本再發緊急事態 經濟損失近7000億日圓

    日本為防止武漢肺炎疫情擴大，首相菅義偉23日針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」，期限從本月25日到5月11日止。圖為大阪黑門市場，逛街民眾與商家戴上口罩防疫。（美聯社）

    日本為防止武漢肺炎疫情擴大，首相菅義偉23日針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」，期限從本月25日到5月11日止。圖為大阪黑門市場，逛街民眾與商家戴上口罩防疫。（美聯社）

    2021/04/24 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕日本為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴大，首相菅義偉23日針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」，期限從本月25日到5月11日止。對此，日本民間智庫預估，由於期間適逢黃金週觀光旺季，經濟損失最高可能達6990億日圓（約新台幣1818億元）。

    武漢肺炎的變異病毒株橫行，讓日本的疫情再次亮紅燈，由於擔心即將到來的黃金週連假，大量人潮流動造成疫情再擴大，日相菅義偉23日晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。

    根據《產經新聞》報導，將進入「緊急事態宣言」的4都府縣產值占日本國內生產毛額（GDP）約3分之1，日本民間智庫大和總研估算，這段期間經濟損失金額可能達3000億日圓（約新台幣780億元）；野村綜合研究所估算損失金額最高，可能達到6990億日圓。

    另外，日本瑞穗證券公司首席分析師小林俊介指出，在黃金週這種過去觀光旺季期間要求店家或大型商場等暫停營業，會對日本造成很大的經濟衝擊；他預估，進入「緊急事態宣言」的17天，經濟損失可能達日本4月到6月GDP的0.3%，約為4000億日圓（約新台幣1040億元）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣
    2021/04/23 18:11

    防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣
    武漢肺炎》日本4都府縣發布緊急事態 4/25到5/11
    2021/04/22 21:20

    武漢肺炎》日本4都府縣發布緊急事態 4/25到5/11

    美國註冊基金掀旋風
    武漢肺炎》沖繩連4天破百例 1人染美國變種病毒為日本首例
    2021/04/10 18:06

    武漢肺炎》沖繩連4天破百例 1人染美國變種病毒為日本首例
    日媒：東京都有意延長緊急宣言2週
    2021/03/03 07:38

    日媒：東京都有意延長緊急宣言2週
    國際今日熱門
    情勢緊張！ 美軍偵察機邊境偵察 俄急派戰機升空監視
    2021/04/23 18:31

    情勢緊張！ 美軍偵察機邊境偵察 俄急派戰機升空監視

    武漢肺炎》英國32人打AZ疫苗死於血栓 兒科教授：仍屬罕見
    2021/04/23 19:12

    武漢肺炎》英國32人打AZ疫苗死於血栓 兒科教授：仍屬罕見

    日本F2戰機空中擦撞 零件掉落山區無人受傷
    2021/04/23 20:28

    日本F2戰機空中擦撞 零件掉落山區無人受傷

    防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣
    2021/04/23 18:11

    防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播