武漢肺炎》大阪連5天逾千確診 東京、兵庫紛創新高

日本首相菅義偉（見圖）23日晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從4月25日到5月11日止。（路透、歐新社；本報合成）

2021/04/24 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴大，首相菅義偉23日第3度發布「緊急事態宣言」，實施範圍有東京都、大阪府、京都府與兵庫縣。而今（24）日大阪府新增1094例，連5天逾千例；東京都則新增876例，創3月解除「緊急事態宣言」以來新高，兵庫縣今增635例也創下首度單日突破600例的紀錄。

據《NHK》報導，大阪府今新增1097例病例，連續5天單日新增逾千例，累計確診數達7萬4509例、1340人死亡；東京都今新增876例，創下3月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄，累計確診數13萬4538例、1872人死亡。

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另外，兵庫縣今日新增635人確診，也是首度單日突破600例，總確診數達2萬8766例、657人死亡。日本全境（包含鑽石公主號等）累計確診數達56萬4460例，另有9939人死亡。

由於日本政府擔心即將到來的黃金週連假，大量人潮流動造成疫情再擴大，日本首相菅義偉23日晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。

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