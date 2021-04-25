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    全球武肺疫苗接種破10億劑 美中印占逾半數 低所得僅0.2％

    武漢肺炎疫情持續1年多，各國近期持續接種疫苗，自去年12月至今全球207個國家和地區已施打超過10億劑疫苗，其中占最多的是美國、中國和印度，3國就占超過半數。（路透）

    武漢肺炎疫情持續1年多，各國近期持續接種疫苗，自去年12月至今全球207個國家和地區已施打超過10億劑疫苗，其中占最多的是美國、中國和印度，3國就占超過半數。（路透）

    2021/04/25 09:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情持續1年多，各國近期持續接種疫苗，自去年12月至今全球207個國家和地區已施打超過10億劑疫苗，其中占最多的是美國、中國和印度，3國就占超過半數。

    據《法新社》統計，截至格林威治標準時間24日17時45分（台灣25日凌晨1時45分），全球207個國家和地區至少已施打10億293萬8540劑武肺疫苗，其中美國施打2億2560萬劑，中國施打2億1610萬劑，印度則是施打1億3840萬劑，光是這3個國家就占全球施打總量超過半數。

    而以境內人口接種比例來看，目前領先全球的則是以色列，已有近6成人口完成接種，其次則是有超過51%人口完成至少1劑的阿拉伯聯合大公國（UAE），其次還包含英國49%、美國42%、智利41%、巴林38%以及烏拉圭32%。至於歐盟境內馬爾他也有47%人口接種疫苗，匈牙利則是37%。德國則是只有22.6%人口已接種，其他則是包含西班牙22.3%、法國20.5%及義大利19.9%。

    至於低所得國家方面，有施打疫苗的數量只占全球總量0.2%，甚至還有約12個國家尚未展開疫苗接種，其中有7個在非洲（坦尚尼亞、馬達加斯加、布吉納法索、查德、蒲隆地、中非共和國和厄利垂亞），3個在大洋洲（萬那杜、薩摩亞和吉里巴斯），以及亞洲的北韓、加勒比海地區的海地等。

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