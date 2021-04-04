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    醫護累了嗎？美武肺疫苗16歲以下不能施打 8歲男童竟順利接種

    美國的武肺疫苗規定18歲或16歲以下未成年人不能施打，必須要等到兒童臨床試驗結果出爐，但德州達拉斯郡卻有1名8歲男童離奇地成功接種。（路透）

    美國的武肺疫苗規定18歲或16歲以下未成年人不能施打，必須要等到兒童臨床試驗結果出爐，但德州達拉斯郡卻有1名8歲男童離奇地成功接種。（路透）

    2021/04/04 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國目前所生產的輝瑞、莫德納、嬌生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，目前仍規定18歲或16歲以下未成年人不能施打，必須要等到兒童臨床試驗結果出爐，但德州達拉斯郡卻有1名8歲男童離奇地成功接種，衛生當局對此已展開調查。

    《福斯新聞》報導，兒科醫師奧奎多（Marcial Oquendo）表示，男童的父親發現他可以幫小孩登記疫苗注射並取得QR碼，因此就覺得兒子去打疫苗應該沒有問題，事後才知道這樣不正確。

    達拉斯郡大草原城消防局長菲特（Robert Fite）證實，當天現場一共有3800人完成接種，其中包含8歲男童。菲特說，當時小孩是在爸爸的車上接種，但醫護人員不知為何竟然沒有意識到那是未滿18歲的孩子，他們將追查幫男孩注射的護理人員，以進一步了解詳細狀況。

    有關8歲男童為何能夠登記並取得QR碼一事，達拉斯郡法官詹金斯（Daniel Clay Jenkins）透露這主要是人為疏失，使得男童進入暫時名單裡面，目前地方政府已讓IT部門與第三方公司合作，確保不會再發生這種情況。

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