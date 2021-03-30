驚！全球多名醫學專家：1年內就需要新的武肺疫苗

對全球28個國家共77位醫學專家的調查顯示，絕大多數認為1年內就需要新的武漢肺炎疫苗。圖為各種武肺疫苗。（路透）

2021/03/30 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕由國際特赦組織、樂施會（Oxfam）、聯合國愛滋病聯合規劃署等機構組成的人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance），向全球28個國家共77位醫學專家進行調查，發現其中3分之2認為1年內就需要新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），3分之1則將時間縮短在9個月以內。

據《衛報》報導，這些流行病學家、病毒學家和傳染病專家，分別來自於約翰霍普金斯大學、耶魯大學、倫敦帝國學院，倫敦衛生與熱帶醫學院、愛丁堡大學等名校，他們認為全球許多國家或地區的疫苗覆蓋率都相當低，連帶地讓病毒更可能出現抗藥性突變。

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耶魯大學流行病學副教授貢薩爾維斯（Gregg Gonsalves）透露，每天都有新的突變發生，因此病毒可能會找到最有利的模式，不僅能夠更廣泛地傳播還能擺脫之前病毒株會吃虧的免疫反應。

貢薩爾維斯強調，除非全世界都能接種疫苗，否則病毒在突變方面始終都留有餘地，從而產生新疫苗才能應付的新變種。雖然現行的輝瑞和莫德納疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）的方式，可以較為快速地調整以應對突變，但價格和保存等問題造成貧窮國家始終都無法大規模注射。

先進國家如英、美等國，已取得數億劑疫苗供應，4分之1以上的人口都至少施打了1劑疫苗，但南非和泰國連1％人口的接種都辦不到，甚至還有些國家根本就還沒推動注射。對此，疫苗全球取得機制（COVAX）已承諾在今年為至少27％的低收入國家人口提供疫苗。

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