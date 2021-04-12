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    武漢肺炎》不丹疫苗迅速打 16天近93％成年人完成接種

    不丹在短短16天內，就已為國內近93％成年人施打武肺疫苗。（法新社）

    不丹在短短16天內，就已為國內近93％成年人施打武肺疫苗。（法新社）

    2021/04/12 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕有夠快！與中國、印度接壤的不丹，在3月27日才展開武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，但短短16天內就已為國內近93％成年人施打，其普及速度之快超越美國、以色列等最先開始讓民眾注射疫苗的國家。

    據《美聯社》報導，不丹今年1月就從鄰國印度接收了首批15萬劑阿斯特捷利康疫苗，不過直到3月下旬才正式施打，而且還特別選擇西藏佛教占星術的吉祥日，由猴年出生的女子在誦經聲下接種國內首劑疫苗。

    不丹全國人口約在80萬左右，至今已累計62％的人注射疫苗，僅次於大英國協群島國家塞席爾，該國10萬人口當中約有66％接種。雖然人口數量不多是不丹迅速完成疫苗施打的原因，但也要歸功於由公民志願者組成的緊急應變人員Desuups，以及早期就建立完成的冷鏈存儲系統。

    不丹衛生部強調，政府的疫苗劑量已足夠覆蓋全數人口，尚未接種者可以擇日注射。截至目前為止，不丹一共累計910起武漢肺炎確診病例、1人死亡，所有入境者都必須接受強制性的21天檢疫。

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