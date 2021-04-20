2021年碳排放量將躍升史上第2高！國際能源總署：令人失望

國際能源總署指出，煤炭的大量使用是碳排放量激增的很大原因，尤其在美國和亞洲。（法新社）

2021/04/20 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球經濟逐漸從疫情中復甦，國際能源總署預計今年的碳排放量將會躍升為史上第二高。

綜合外媒報導，國際能源總署警告，這次的碳排放量，將僅次於10年前金融風暴時的大規模反彈，除非各國政府迅速採取行動，否則將無法實現氣候願景。

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國際能源總署指出，煤炭的大量使用是碳排放量激增的很大原因，尤其在美國和亞洲。而引起外界討論的是，盡管再生能源的價格已經比煤炭還低，但是碳排放量仍然大幅攀升。國際能源總署署長比羅爾（Fatih Birol）表示，「這讓人震驚也令人不安。一方面各國政府說氣候政策是他們的首要任務，但另一方面確目睹了史上第二大的碳排放量上升，真是令人失望。」

全球能源評論（ Global Energy Review）也表示，雖然中國去年曾經承諾在2060年要實現零碳排放，但中國仍計畫要蓋數十座的燃煤電廠。上個月北京政府制定的5年國家經濟計劃中，也幾乎沒有提到關於2030年之前，要抑制碳排放的細節。

另外，美國本身的煤炭使用量也大增，比羅爾表示，這是因為天然氣價格高漲，讓人們轉向煤炭發電。美國前總統川普在任期時曾取消了歐巴馬總統制定的煤炭發電限制法規，使得2013年以來煤炭使用下降的趨勢再遭到反轉。當前拜登政府則在考慮採取進一步措施，希望能加快再生能源的發展。

科學家警告，如果全球打算抑制全球暖化再增溫1.5度的話，這10年內必須減少45%的碳排放，這表示2020年到2030年代，是改變世界方向的10年，但比羅爾表示，從目前的大反彈看起來，「這是一個很差的起點。看起來我們正在重蹈覆轍」。

本週拜登將召開一次氣候峰會，屆時將有40個國家領導人會出席。

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