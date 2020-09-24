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    巴黎協定5週年 聯合國宣布12月辦氣候峰會

    聯合國宣布12月12日將舉辦氣候峰會。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。（路透）

    聯合國宣布12月12日將舉辦氣候峰會。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。（路透）

    2020/09/24 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕由195個聯合國成員國通過的氣候協議《巴黎協定》邁入5週年，聯合國23日發布聲明表示，將和英國在今年12月12日紀念日當天，共同主辦全球氣候峰會。

    綜合外媒報導，聯合國23日發表聲明宣布，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與英國首相強森將在12月共同舉辦一次具有里程碑的全球性活動，討論應對氣候變遷的政策和目標。聯合國秘書長古特瑞斯表示，氣候變遷帶來的危機迫在眉睫，沒有時間可以浪費，面對人類存亡危機的答案是迅速、果斷、擴大行動並加強國家之間的團結。

    科學家呼籲在世紀末之前，將全球溫度上升維持在攝氏1.5度之內，以防止失控的暖化讓地球上的大面積土地難以生存，但是到目前為止各國仍偏離軌道。

    英國首相強森（Boris Johnson）則警告，世界不可以讓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蓋過氣候變遷的危急情況，強森也提到，在疫情流行過後，透過減少溫室氣體排放的重建會對事件更好。強森也預計將在今（24）日的氣候會議中，與古特瑞斯討論這項問題。

    全球正面臨氣候變遷影響，野火、乾旱及洪災在各地爆發，氣候議題也成為聯合國大會受關注的議題。中國國家主席習近平22日在聯合國大會中表示，中國要在2060年達到「碳中和」目標，使碳排放量等於減少量，此舉被認為是中國想取代美國領導全球對抗地球暖化。

    聯合國第26屆氣候變遷大會（COP26）則將在2021年11月舉行，由英國主辦，預計將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）進行，這次的氣候峰會也被認為是為明年的氣候變遷大會暖身。

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