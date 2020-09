疑受野火天候影響 美國成千上萬候鳥離奇死亡

2020/09/17 13:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國近期傳出大量候鳥神秘死亡,新墨西哥州的生物學專家透露,鳥類死亡的原因仍未知,初步預估可能與近期美國西部野火造成的煙霧或是近日轉冷的天氣有關。

綜合外媒報導,自8月20日開始,在美國陸軍白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)和白沙國家紀念碑(White Sands National Monument)週遭發現大量候鳥屍體。鳥類死亡原被專家列為獨立事件,隨著數量急遽上升,影響範圍也逐漸擴大。除新墨西哥州以外,科羅拉多州、德州和墨西哥也傳出候鳥死亡事件,其中包括林鶯(warblers)、烏鶇(blackbirds)、霸鶲(flycatchers)等鳥類。

專家指出,北美鳥類數量在過去幾年已大幅減少,近期死亡的鳥類數量預計達百萬。新墨西哥州立大學魚類、野生動植物和生態保護學系教授戴絲蒙(Martha Desmond)表示,這是毀滅性的事件。當地居民和生物學家表示,包括遷徙的候鳥、燕子和藍鳥等,許多鳥類在死前行為異常。過去通常棲息在灌木叢和樹林鳥類,被目擊在地面覓食。

戴絲蒙表示,近期西部大規模野火所產生的煙霧,影響鳥類的肺部,迫使候鳥提早或改變遷徙路線。戴絲蒙指出,由於天氣因素,許多鳥類可能還未儲存夠脂肪生存,便開始遷徙,因此死在原地。戴絲蒙也提到,近日科羅拉多降雪,極端氣候也可能是鳥類死亡的原因。

戴絲蒙提到,氣候變遷影響生物生存,1970年以來,美國30億隻鳥消失,昆蟲數量也大幅減少。死亡的鳥類被送往奧勒岡州的國家魚類及野生動物法醫實驗室(US Fish and Wildlife Service Forensics Laboratory)進行檢驗,預計將花費數週時間才能得出死因。

