中國誓言2060碳中和？ 歐盟專家：不如先阻止2030前碳排放登高峰

中國國家主席習近平22日在聯合國大會上表示，中國2060年要達到「碳中和」目標。不過，有專家提醒，與其講這麼久遠的目標，應該先試著減少碳排放量，不要在2030年前達到最高峰。（美聯社資料照）

2020/09/23 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在昨（22）日聯合國成立75週年視訊大會上表示，中國要在2060年達到「碳中和」目標，即為碳的排放量會等於減少量。目前，中國是世界上最大的碳排放國，約佔全球排放量的28％，這次習近平的大膽表態令各界驚訝，這也是中國第1次設立明確的排碳計畫，此舉被認為是中國想藉此取代美國抵抗全球暖化的領導地位。

綜合外媒報導，習近平表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行顯示人類應該要保護環境，不能再忽視自然界提出的多次警告，他呼籲應該進行「綠色革命」，並表示在2030年中國的碳排量會達到高峰，之後中國將以30年的時間達成碳中和的目標。

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歐盟的歐洲氣候行動專員加西亞（Frans Timmermans）肯定習近平的誓言，他表示：「我們需要每個國家都採取果決的行動來控制全球溫度，應對氣候變遷，讓我們的星球仍可居住。」加西亞也指出，中國對氣候變遷提出明確目標「給美國帶來了更大的壓力」。

不過，他也指出，比起2060年碳中和這個久遠的目標，中國應該在2030年前減少碳排放量，而不是在2030年前使碳排放量達到最高峰，因為二氧化碳在空氣中的壽命超過100年，因此更早開始進行減碳會比未來的承諾更有幫助。他也指出，承諾與行動不完全相同，要有更明確採取行動的跡象，如停止建立新的燃煤電廠等。

亞洲綠色和平組織的氣候專家李碩則認為，習近平在美國總統川普發言結束後幾分鐘，提出碳中和誓言是一項精心策劃的舉動，也表明了習近平想藉由氣候變遷議題，來提高中國在地緣政治上的優勢。

美國氣候前特使斯特恩（Todd Stern）也表示，希望能看到中國的具體措施，才能讓其他國家認同並跟進，而針對中國仍在增加的碳排放量，斯特恩認為將碳中和的年限提早到2050年會比較適當。

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