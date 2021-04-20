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    卸任後首度受訪 川普：滿足「這一條件」就考慮拚2024

    川普（見圖）19日接受《福斯新聞網》專訪，這也是他在卸任後首次在媒體鏡頭前接受訪問。（法新社資料照）

    川普（見圖）19日接受《福斯新聞網》專訪，這也是他在卸任後首次在媒體鏡頭前接受訪問。（法新社資料照）

    2021/04/20 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）19日接受《福斯新聞網》（Fox news）專訪，除了再次強調眼下聚焦明年（2022年）的參、眾兩院選舉，還透露可能會角逐2024年總統大位，他坦言，現在的共和黨確實有些地方不如民主黨。

    根據《福斯新聞網》報導，川普週一接受「死忠川粉」主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪，這也是川普1月20日卸任總統後，首次在鏡頭前接受媒體訪問。

    川普強調，目前聚焦明年的國會選舉，誓言要幫助共和黨贏回參議院及眾議院；川普聲稱，他高喊的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號，不論是在2016年或2020大選都成功吸收大量選民，認為共和黨要贏就要延續這個主張。

    川普進一步表示，若共和黨能將「正確的人」送入國會，那麼他就會認真考慮是否角逐2024總統大選，但也自稱，現在不想多說有關2024大選的事，因為還太早；他重申，2022國會選舉才是目前最重要的挑戰！

    此外，川普也坦言，現在的共和黨「相當不團結」，這點就比不上民主黨。

    川普特別點名黨內死對頭羅姆尼（Mitt Romney），以及曾經支持彈劾他的阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）；他說，民主黨內沒人會「像他們一樣」扯自家人後腿。

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