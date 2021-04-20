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    中國新聞自由指數世界倒數第四 RSF：害全球疫情加劇

    吹哨者李文亮醫師2019年12月在武漢醫院工作時，收到武漢肺炎相關報告後警告同業，結果卻遭到中國政府迫害刁難。（法新社）

    吹哨者李文亮醫師2019年12月在武漢醫院工作時，收到武漢肺炎相關報告後警告同業，結果卻遭到中國政府迫害刁難。（法新社）

    2021/04/20 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）今天發布「2021新聞自由指數」報告，並表示，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）初期，迫害吹哨者和新聞自由，可能加劇了全球疫情的爆發。

    綜合外媒報導，中國在RSF的指數排名中，在180個國家裡排名177名，RSF警告，極權政權對新聞工作者的迫害，會連帶影響到西方民主國家的公民。

    RSF國際活動負責人文森特指出（Rebecca Vincent），「我們以為可以理所當然的在英國相安無事，但其實世界另一端發生的事是會影響我們的生活的。而且我們也在爭論，如果中國有更多的新聞自由，就可以避免全球性的大流行」。

    中國一開始試圖透過國家的線上審查工具，限制武漢肺炎的報導，這讓疫情開始在世界傳播，並使其他國家陷於黑暗之中。

    另外吹哨者李文亮醫師2019年12月時，在武漢醫院收到武漢肺炎相關報告後，以通訊軟體警告同業，也被中國政府迫害刁難。

    RSF的指數排名十大最佳新聞自由國家：
    1.挪威
    2.芬蘭
    3.瑞典
    4.丹麥
    5.哥斯大黎加
    6.荷蘭
    7.牙買加
    8.紐西蘭
    9.葡萄牙
    10.瑞士

    RSF的指數排名十大最差新聞自由國家：
    1.厄利垂亞
    2.北韓
    3.土庫曼
    4.中國
    5.吉布地
    6.越南
    7.伊朗
    8.敘利亞
    9.寮國
    10.古巴

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