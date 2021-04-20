中國新聞自由指數世界倒數第四 RSF：害全球疫情加劇
〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）今天發布「2021新聞自由指數」報告，並表示，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）初期，迫害吹哨者和新聞自由，可能加劇了全球疫情的爆發。
綜合外媒報導，中國在RSF的指數排名中，在180個國家裡排名177名，RSF警告，極權政權對新聞工作者的迫害，會連帶影響到西方民主國家的公民。
請繼續往下閱讀...
RSF國際活動負責人文森特指出（Rebecca Vincent），「我們以為可以理所當然的在英國相安無事，但其實世界另一端發生的事是會影響我們的生活的。而且我們也在爭論，如果中國有更多的新聞自由，就可以避免全球性的大流行」。
中國一開始試圖透過國家的線上審查工具，限制武漢肺炎的報導，這讓疫情開始在世界傳播，並使其他國家陷於黑暗之中。
另外吹哨者李文亮醫師2019年12月時，在武漢醫院收到武漢肺炎相關報告後，以通訊軟體警告同業，也被中國政府迫害刁難。
RSF的指數排名十大最佳新聞自由國家：
1.挪威
2.芬蘭
3.瑞典
4.丹麥
5.哥斯大黎加
6.荷蘭
7.牙買加
8.紐西蘭
9.葡萄牙
10.瑞士
RSF的指數排名十大最差新聞自由國家：
1.厄利垂亞
2.北韓
3.土庫曼
4.中國
5.吉布地
6.越南
7.伊朗
8.敘利亞
9.寮國
10.古巴
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。