説了又不認！ 坦承「中國疫苗效力低」中國CDC主任急改口

中國疾病預防控制中心主任高福（見圖）10日坦承，中國武漢肺炎疫苗保護率低，但高福事後接受中國官媒《環球時報》訪問時卻否認自己的說法，強調「這完全是誤解」。（中央社）

2021/04/12 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕說實話卻縮了！中國疾病預防控制中心（CDC）主任高福10日首度坦承，中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗保護力低，中國正加緊研究可抵抗變種病毒的武肺疫苗，但他事後接受中國官媒《環球時報》訪問時卻否認自己的話，稱「這完全是誤解」。

巴西研究人員2月間公佈中國科興（Sinovac）疫苗晚期臨床試驗顯示，防護力只有50.4%，明顯低於幾款領先疫苗的90%，而據《美聯社》報導，中國CDC主任高福10日在成都一場研討會中透露，中國正加緊研究可抵抗變種病毒的武肺疫苗，並坦承現有中國疫苗效率不高；美聯社形容，這是中國罕見承認自製疫苗「有缺陷」。

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沒想到，高福11日接受《環球時報》訪問時卻斷然否認自己的話，他稱媒體和網路指「高福認為國產疫苗保護率不高」的說法「這完全是誤解」，並強調在全球科學家討論疫苗保護效率問題時，他提出了一種未來的科學思考，即如果要提高疫苗有效率問題，「可以通過優化接種程序和採用不同技術路線序貫接種來進一步提升」。

高福認為，全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率，這是需要全球科學家考慮的問題。

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