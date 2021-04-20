為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲抗疫有成！總理：及時對中國封鎖邊境策略奏效

    澳洲總理莫里森。（美聯社）

    澳洲總理莫里森。（美聯社）

    2021/04/20 14:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲之所以能成功控制武漢肺炎疫情並非光憑運氣，必須歸功於疫情初期及時對中國封鎖邊界之決策。

    據外媒《news.com.au》今日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨（19）日晚間於澳洲商業理事會（Business Council of Australia）發表演說時提到，澳洲能成功控制武漢肺炎疫情，最關鍵的因素在於早在2020年2月便下令禁止中國航班入境，成為最早對中國封鎖邊界的國家之一。

    當時澳洲不僅禁止來自中國的外國旅客入境，同時規定來自中國的澳洲居民與公民必須入境隔離14天；2月27日，莫里森即宣布全國疫情爆發，然而世界衛生組織（WHO）卻遲至3月12日才正式宣布全球疫情爆發，顯示澳洲比全球大多數國家提前約兩週開始進入防疫狀態。

    莫里森指出，這場空前的疫情爆發之際，澳洲政府剛結束長達11年的財政赤字階段，因此有足夠強大的財政實力以對付疫情。他也坦承，當時果斷的決策曾引發中國不滿，但種種重要決策實則讓澳洲倖免於更嚴重的公共衛生危機，並避免和其他國家一樣因疫情陷入經濟衰退。

    目前澳洲有910人死於疫情，雖然數字遠低於其他經濟合作暨發展組織（OECD）成員國，但莫里森提醒，澳洲確診病患的死亡率並未較低，因此抗疫工作仍不可掉以輕心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲考慮未來分階段開放邊界 已打疫苗者將可出國
    2021/04/16 13:34

    澳洲考慮未來分階段開放邊界 已打疫苗者將可出國
    紐澳旅遊泡泡4/19啟動！ 澳洲旅客入境紐西蘭免隔離
    2021/04/06 15:49

    紐澳旅遊泡泡4/19啟動！ 澳洲旅客入境紐西蘭免隔離

    離岸風電大進展！東元電機成台廠首家
    紐澳大城實施封鎖 輝瑞疫苗今運抵兩國
    2021/02/15 16:02

    紐澳大城實施封鎖 輝瑞疫苗今運抵兩國
    澳洲疫情趨緩 官員：2021仍不太可能重開邊境
    2021/01/18 15:20

    澳洲疫情趨緩 官員：2021仍不太可能重開邊境
    國際今日熱門
    美B-1B轟炸機部署挪威傳離奇意外 2引擎吸入平板電腦報廢
    2021/04/19 15:53

    美B-1B轟炸機部署挪威傳離奇意外 2引擎吸入平板電腦報廢

    強化嚇阻力 日官房長官︰日將持續討論擁有「敵基地攻擊能力」
    2021/04/19 14:54

    強化嚇阻力 日官房長官︰日將持續討論擁有「敵基地攻擊能力」

    南韓下屆總統？前檢察總長獲驚人民調 1對1壓倒性勝利
    2021/04/19 16:54

    南韓下屆總統？前檢察總長獲驚人民調 1對1壓倒性勝利

    美國路易斯安那州驚傳槍響 5人命危送醫
    2021/04/19 18:03

    美國路易斯安那州驚傳槍響 5人命危送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播