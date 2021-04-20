澳洲抗疫有成！總理：及時對中國封鎖邊境策略奏效

澳洲總理莫里森。（美聯社）

2021/04/20 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲之所以能成功控制武漢肺炎疫情並非光憑運氣，必須歸功於疫情初期及時對中國封鎖邊界之決策。

據外媒《news.com.au》今日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨（19）日晚間於澳洲商業理事會（Business Council of Australia）發表演說時提到，澳洲能成功控制武漢肺炎疫情，最關鍵的因素在於早在2020年2月便下令禁止中國航班入境，成為最早對中國封鎖邊界的國家之一。

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當時澳洲不僅禁止來自中國的外國旅客入境，同時規定來自中國的澳洲居民與公民必須入境隔離14天；2月27日，莫里森即宣布全國疫情爆發，然而世界衛生組織（WHO）卻遲至3月12日才正式宣布全球疫情爆發，顯示澳洲比全球大多數國家提前約兩週開始進入防疫狀態。

莫里森指出，這場空前的疫情爆發之際，澳洲政府剛結束長達11年的財政赤字階段，因此有足夠強大的財政實力以對付疫情。他也坦承，當時果斷的決策曾引發中國不滿，但種種重要決策實則讓澳洲倖免於更嚴重的公共衛生危機，並避免和其他國家一樣因疫情陷入經濟衰退。

目前澳洲有910人死於疫情，雖然數字遠低於其他經濟合作暨發展組織（OECD）成員國，但莫里森提醒，澳洲確診病患的死亡率並未較低，因此抗疫工作仍不可掉以輕心。

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