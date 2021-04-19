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    武漢肺炎》香港男子隱瞞紀錄 接種3次疫苗沒人知

    香港傳出有民眾隱瞞疫苗接種紀錄，總共施打了3劑疫苗。（資料照）

    香港傳出有民眾隱瞞疫苗接種紀錄，總共施打了3劑疫苗。（資料照）

    2021/04/19 00:28

    〔即時新聞／綜合報導〕香港衛生單位18日公布一名32歲男子隱瞞自己武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種紀錄，竟施打了3次疫苗，施打過輝瑞疫苗第一劑後，又到一家私人醫療中心接種第1劑科興疫苗，其實已經是第2次接種疫苗，且相隔數週後，他又至另一間接種中心施打第3次，為輝瑞疫苗的第2劑，整起事件直到醫療中心通報後才曝光。

    綜合港媒報導，該男3月12日於觀塘某社區接種中心施打第1劑輝瑞疫苗，至28日他到東涌站的私人醫療中心由醫師施打第1劑科興疫苗，然而當下男子並未表明已接種過輝瑞疫苗，且醫療中心事先也沒有至系統查詢接種紀錄，事後醫生才在系統中發現男子的異常接種紀錄，趕緊向衛生單位通報。

    當地衛生單位在調查男子的接種紀錄時，又發現在本月11日的另一社區接種中心施打第2劑輝瑞疫苗，他再次未向醫療人員告知先前的接種紀錄，而系統上只顯示第1劑輝瑞疫苗的紀錄。

    衛生單位表示在得知事件後，隨即向該男連繫，詢問身體狀況，得到回應是尚未有不適症狀，而香港呼吸專科醫生梁子超指出，就算他接種了3劑疫苗也不代表沒有感染風險，只是體內擁有2劑的輝瑞疫苗可能會導致身體受到較大的刺激，建議要密切觀察幾週。

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