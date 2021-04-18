武漢肺炎》香港傳首例接種2劑科興疫苗後仍確診

香港特首林鄭月娥3月22日接種科興疫苗第二劑後，比出勝利手勢。（路透檔案照）

2021/04/18 06:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港17日公布18起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診病例，其中一名63歲男性患者是在接種2劑中國科興疫苗7日後確診，疑似為香港首例，中國國產疫苗的防護力再次遭到質疑。

綜合香港媒體報導，香港衛生防護中心17日深夜證實，該名男性患者在3月10日及4月7日於屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，7天後的4月14日採集的樣本對武肺病毒檢測呈陽性。衞生防護中心仍在進行相關流行病學調查。

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據報導，該名住在屯門友愛邨愛暉樓第2座的男子，在香港人力資源公司任職導師，在元朗貿易中心授課，一週上5至6堂電工課程，經常到安定商場的「大家樂」及元朗福星樓「嘩鬼拉麵」用餐，感染源頭不明，多名學員必須檢疫。

港府自2月26日起陸續為港人接種2種疫苗，首先施打的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，接著是中國復星公司和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。科興疫苗的成效一直受到質疑。智利公布的當地最新研究結果顯示，科興疫苗的有效率為67%，預防死亡的有效率則為80%。

根據藥廠資料，接種科興疫苗後需要時間，讓身體產生抗體來預防武肺病毒，接種者必須等待接種第2劑疫苗14天後才可能獲得有效保護。港府16日公布的資料顯示，全港已有約1萬1900人接種2劑科興疫苗，4500人接種第1劑疫苗。

對此，港府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌，及呼吸系統專科醫生梁子超均表示，由於疫苗必須接種2劑，且2到4週才會產生足夠及穩定的抗體，發揮最佳保護力，患者在確診前7天才接種第2劑疫苗，效力可能尚未全面發揮，此事應不足為奇。

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