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    軍情動態》遼寧號故障？盛傳海上定點停留1天引熱議

    網路上又傳出遼寧號在海南島東方外海，原地停留將近1天，引發專家和網友熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？（路透，檔案照）

    網路上又傳出遼寧號在海南島東方外海，原地停留將近1天，引發專家和網友熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？（路透，檔案照）

    2021/04/17 06:04

    首次上稿 04:47
    更新時間 06:04

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國海軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）艦長蹺腳遠觀中國航空母艦「遼寧號」的照片曝光後，網路上又傳出遼寧號在海南島東方外海，原地停留將近1天，引發專家和網友熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？

    自由亞洲電台（RFA）16日報導，在網路上流傳的衛星照片指稱，遼寧號等艦艇12日在海南島東方外海，距離三亞港約290公里處，原地停留近一整天，引發好奇。「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文向RFA表示，此舉並不尋常，但不論是機械故障，還是定點停靠，抑或採取低速前進，均為外界臆測，並無證據可佐證，也無法證明中國調派拖駁船或相關輔助艦前往配合行動，因此，「雖然普遍認為某種故障是它停泊的原因，但目前沒有更明確訊息支援這種說法。」

    台灣軍事評論員亓樂義則說，遼寧號是否真的停留這麼長的時間，令人懷疑，若是機械故障就糗大了，中國海軍應該調派一艘4萬多噸的901型綜合補給艦前往處理，不可能讓遼寧號在海上漂泊24小時。

    亓樂義指出，衛星照片顯示，遼寧號的南方距離100多公里處，似乎有一艘052D飛彈驅逐艦，若照片屬實，有可能是052D編隊在測試區域防空最大有效範圍。但問題在於即使如此，也應該是在行進中執行，而非在定點。

    「全球防衛」雜誌社採訪主任陳國銘指出，航空器或船舶有時會在不干擾飛航和航行安全時，關掉應答器，例如美國軍機飛到中國沿岸就可能關掉應答器，這是各國常做的事。此外，中國網軍也可以透過將假訊息散播給敵對國家進行混淆、認知作戰。

    美國海軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」艦長翹腳目視中國航空母艦「遼寧號」。（翻攝美國海軍官網）

    美國海軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」艦長翹腳目視中國航空母艦「遼寧號」。（翻攝美國海軍官網）

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