艦長翹腳笑看遼寧號 資深攝影師點出美軍「藐視」細節

美國海軍官方近日發布的照片顯示，第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）4日航經呂宋海峽時，與中國航空母艦「遼寧號」並排而行，艦長還翹起腳來，一派輕鬆的畫面引發討論。（圖取自美國海軍網站）

2021/04/12 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日在官網刊登「馬斯廷號」驅逐艦艦長，「翹腳」監看中國航空母艦「遼寧號」的照片，引發國際關注。對此，擁有30年攝影經驗的作家孫瑋芒以攝影人的觀點來分析，「美軍如何藐視遼寧艦」。

「Canon專業級相機和鏡頭，成為美國海軍羞辱中國海軍的強力武器。」孫瑋芒在臉書表示，「馬斯廷號」驅逐指揮官布里格斯中校（Robert Briggs）「翹腳」望向「遼寧號」的照片，他直言，這場景分明是擺拍，傳達「美軍睥睨解放軍」的訊息，而掌鏡者署名美國海軍下士Arthur Rosen。

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孫瑋芒指出，稍懂軍事的人，看到這張照片都會產生疑問：遼寧艦的護衛艦幹什麼去了？怎麼可以讓美艦靠得這麼近？因為「美軍不怕你知道他們蒐集情報的成果和工具，在海軍官網上傳全尺寸（Full Size）照片供下載」。

孫瑋芒說，把照片用高解析度放大至100%觀看，馬斯廷號艦長與副艦長間的遼寧艦，舷號「16」清晰可見，後部甲板上停放著至少4架殲-15艦載機，美軍並公布照片的 Exif（可交換圖檔格式，Exchangeable image file format）資訊，而Exif資訊詳細記載了照片的攝影參數，猶如人的個資。

孫瑋芒也用影像資訊軟體「KUSO exif」解讀這張照片相關資訊，並提及瀏覽中國國防部官網、中國軍網以及中國的軍中文宣，可發現並沒有像美軍如此透明、有力地公布全尺寸照片以及Exif資訊。他也稱讚，美國政府不吝於撥經費採購攝影器材，培養專業的攝影士官，美軍霸氣可見一斑。

孫瑋芒在另一篇文章也介紹，布里格斯中校無意間為德國視樂得（Steiner）望遠鏡做了代言。孫瑋芒說，照片中，艦長的右手扶著望遠鏡，望遠鏡只露出局部，看不出型號，但把照片放大審視，他的望遠鏡背帶清楚顯示，這是Steiner背帶，可見Steiner字樣、標誌，以及廣告標語「Nothing Escapes You」（一覽無餘）。

孫瑋芒指出，這條背帶是Steiner船用雙筒望遠鏡漂浮背帶，在船上，如果望遠鏡不慎落水，這種寬背帶可避免望遠鏡沉入水中，亮橘色的外觀，也使得它在水上易於被尋獲，「Steiner以製造軍用望遠鏡聞名。能夠獲美軍採購，產品性能與防水、防蝕功能必然通過美軍嚴格測試」。

美國海軍近日發布一張照片，照片中可看出「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校，以及斯萊中校，正在導航室裡監測水面接觸情況，而不遠處的這艘航艦甲板上的艦載機、舷號「16」清晰可見，正是中國航空母艦「遼寧號」。

照片中可見，帽子上有「CO」字樣的是艦長，他坐在椅子上，並把腳高高抬起放在前方桌台，顯然氣定神閒；另一人帽子上則寫「XO（Executive Officer）」，意指執行官、副艦長。

馬斯廷號艦長右手扶著望遠鏡，背帶清楚顯示，這是Steiner望遠鏡背帶。（圖擷自美國海軍官網）

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