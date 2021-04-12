較勁意味濃！美艦長「翹腳」後 中國央視播3戰區實彈演訓畫面

央視昨日公布中國海軍實彈演訓片段。（圖翻攝自央視軍事_微博）

2021/04/12 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍日前釋出第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」監看解放軍航空母艦「遼寧號」的畫面後，中官媒《央視》昨天（11日）下午也公開一段共軍「三大戰區」海軍實彈演習的影片，較勁意味濃厚。

近來美中兩軍在東海、南海動作頻繁，各界關注。《央視軍事》微博昨天下午發布一段長1分07秒的影片，開頭直指「南部戰區、北部戰區、東部戰區，三大戰區海軍密集練兵」，可以看見多個共軍船艦實彈射擊的演訓過程。

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《央視軍事》分別介紹，稱「南部戰區海軍某驅逐艦支隊衡陽艦、武漢艦，在多海域實戰化訓練；北部戰區海軍某作戰支援艦支隊可可西里湖艦，聯合多艘艦艇，實施航行橫向補給、實際使用武器訓練；東部戰區海軍某導彈艇大隊多艘導彈快艇，展開射擊訓練。近日，三大戰區海軍火力全開！」

令人在意的是，央視在報導中特別強調「密集練兵」及「火力全開」，面對近期不斷升高的美中情勢，以及雙方海軍在周邊海域的頻繁交鋒試探，難免引人遐想。

雖然央視報導並未提及三大戰區海軍演訓的假想敵是誰，但中國《新浪網》今天（12日）一篇文章提到，美日在東海展開的聯合軍演，是「對解放軍發起挑釁的行動」，還稱美日「再次露出尖銳的獠牙」。文章指出，美日東海聯合軍演後，共軍將「在多個海域實行實兵演訓活動」，還聲稱「如今的解放軍已經具備了相當的實力，對於美日的聯動是毫不畏懼。」

央視昨日公布中國海軍實彈演訓片段。（圖翻攝自央視軍事_微博）

央視昨日公布中國海軍實彈演訓片段。（圖翻攝自央視軍事_微博）

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