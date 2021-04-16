打臉！港媒爆中國也排放核廢水 「放射物標準超過福島10倍」

距離香港僅50公里的大亞灣核電廠，放射性物質「氚」的排放上限，還比福島的標準高出10倍。（擷取自中華電力官網）

2021/04/16 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前正式決定，將福島核一廠核廢水稀釋排放入海，引來中國大力抗議，中國外交部發言人趙立堅更痛罵：「海洋不是日本的垃圾桶！」不過，香港媒體卻指出，中國現存49座核電機組，不僅也將核廢水排入海中，其中一座核電廠放射性物質「氚」的排放上限，還比福島的標準高出10倍。

中國外交部13日說，作為日本近鄰和利益攸關方，中國嚴重關切日本排放核廢水的決定。中國外交部並批評日本，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，「這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益」。另外，趙立堅也在中國外交部例行記者會中大罵：「海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道！」

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但根據香港《眾新聞》查閱資料後報導，中國現存49座核電機組，同樣會將核廢水排入海中，距離香港僅50公里的大亞灣核電廠，放射性物質「氚」的排放上限，還比福島的標準高出10倍。

根據中國生態環境部2017年一份批文，大亞灣核電基地共6台機組，每年的液態氚排放上限達到225兆貝克，比福島未來每年排放量高出10倍；過去10年，大亞灣核電站的液態氚排放量平均為49.5兆貝克，雖僅上限的20％，但與日本相比，也高出一倍有餘。另外，包括秦山核電廠、福建福清核電廠排放上限，統統同樣超出福島的標準。

報導指出，截至去年底，中國有16間核電廠，49座核電機組正在運作，究竟每年排放多少核廢水，中國官方沒有公開數字。

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