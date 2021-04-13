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    日本政府決議排核廢水入海 中國外交部跳腳：不負責任

    日本政府13日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針。圖為福島第一核電站。（美聯社資料照）

    日本政府13日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針。圖為福島第一核電站。（美聯社資料照）

    2021/04/13 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（13）日上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針，此一決定引發各界關注。美國國務院表示支持日本這項決定，日本鄰國南韓則表達「深表遺憾」，中國外交部更發聲明痛批，這種做法極其不負責任。

    針對日本政府決定福島核一廠核廢水經稀釋後排放入海，南韓政府回應「深表遺憾」，並稱將採取一切可行的相關措施保護該國公民的安全，敦促日本公開核廢水處理資訊。

    而中國外交部也立刻發聲明回應，作為日本近鄰和利益攸關方，中方對此表示嚴重關切。聲明批評，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，「這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益」。

    聲明指出，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應；重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。「中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利」。

    日本政府今上午召開內閣會議，正式決定福島核一廠核廢水經稀釋後排放入海，預估於2022年開始執行流放計畫。美國國務院表示支持日本這項決定，指日本採取符合國際公認的核安全標準排放核廢水；我外交部則指出，已多次向日方關切此案，日本政府在正式決定方針前並事先通報我方，並允諾將依據國際基準稀釋、過濾並淨化後排出。

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