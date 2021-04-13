日本稀釋核廢水排入海 國際原子能總署：這是各國慣常作法

日本將核廢水稀釋排放入海的方針，獲得國際原子能總署（IAEA）署長格羅西（見圖）背書與支持。（美聯社資料照）

2021/04/13 19:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府13日正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針，獲得聯合國下轄的核子監督機關「國際原子能總署（IAEA）」背書。IAEA認為放流前，放射性元素會降到安全標準，同時也指出，核廢水排入海，其實是各國電廠慣常作法。

日本政府已經要求東京電力公司，2年後排放「處理後的核污水」，預計計畫將耗時數十年。未來會先稀釋儲存在第一核電廠內的核廢水，將氚濃度降到日本國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1/7，再進行排放。

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IAEA署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）13日發表聲明歡迎日本的決定，並強調IAEA已預備隨時支援日本處理福島核廢水。

格羅西說：「日本政府今天所作出的決定是個里程碑，將給持續多時的廢止福島第一核電站工作鋪平道路。」他強調，日本政府的決定與國際做法相符，儘管福島核設施存水量之大，使其成為一個獨特而複雜的案例。

《日本時報》指出，全世界鄰海的核電廠都有把含氚的核廢水排入大海，其實是慣常做法。雖然當前淨化系統無法把氚跟核廢水分離，但氚的放射性低，其外部輻射不會構成健康威脅，也不會經過食物鏈進入魚類或人類體內。

《NHK》 報導指出，日本農林水產省以及福島政府也會加強監測釋放前後的濃度，並在 IAEA 監督下發布具客觀與透明的消息，也將協助漁民促銷、吸引遊客，若漁民因負面觀感損失，東京電力也會進行賠償。

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