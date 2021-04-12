烏克蘭與土耳其軍事合作緊密 專家：土國無人機可對俄佔優勢

烏克蘭與土耳其在軍事科技方面合作密切，土耳其先前也曾向烏克蘭出售無人機。專家表示，土耳其無人機在先前的納卡衝突中讓亞塞拜然取得優勢，未來也有可能在烏東複製成功經驗。圖為土耳其拜拉克塔無人機。（法新社）

2021/04/12 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部情勢緊張，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）會面，艾多根表示，希望能盡早結束緊張態勢，並公開表明願提供一切協助，而近年來烏克蘭與土耳其在軍事科技方面多有合作，土耳其先前也曾向烏克蘭出售無人機和其他武器。土耳其智庫專家表示，土耳其無人機在先前的納卡衝突中讓亞塞拜然取得優勢，未來也有可能在烏克蘭邊境地帶如法炮製。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，安卡拉智庫、政治經濟和社會研究基金會（SETA）專家奧茲圖克（Bilgehan Ozturk）指出，土耳其與烏克蘭已針對一連串國防計畫與協議進行合作，從​​衛星、雷達到飛彈等，合作非常密切，目前烏土兩國正針對第五代戰機與主戰坦克的柴油發動機進行合作研發，烏克蘭2020年同意採購4艘由土耳其國家艦計畫產生的島級巡防艦（Ada-class），兩國正共同生產船艦。

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而令人關注的是，烏克蘭在2018年時向土耳其簽訂6900萬美元的軍售合約，採購6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）、200枚高精準度飛彈。烏克蘭軍事專家在亞塞拜然與亞美尼亞針對納戈諾卡拉巴克自治區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）的衝突中，研究土耳其無人機的運用狀況，發現亞塞拜然在納卡衝突中利用無人機取得戰略優勢。

奧茲圖克表示，俄羅斯對於土耳其無人機的應對能力不足，土國無人機將為烏克蘭部隊帶來明顯優勢，即使親俄分離主義武裝分子在部分層面有其優勢，但他們無力阻擋新型無人機。

針對土耳其總統艾多根表態願為烏克蘭提供一切支援，奧茲圖克推斷，土耳其很有可能像對待亞塞拜然一樣，提供烏克蘭軍事顧問及技術人員，傳授烏國軍方有關無人攻擊機的使用經驗。報導指出，烏東地區未來如果爆發更加激烈戰事，可能使土耳其有機會將亞塞拜然運用土國無人機扭轉戰局的經驗複製到烏東地區，此舉也對烏土兩國的機會主義者具有一定吸引力。

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