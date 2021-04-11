烏克蘭與土耳其進行元首會面 艾多根願為解決衝突提供一切支援

澤倫斯基（左）與艾多根（右）會面，針對烏東局勢進行討論。（路透）

2021/04/11 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯不斷在烏克邊境增兵，烏克蘭東部局勢日漸緊張，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週六在伊斯坦堡與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）進行3小時會面，艾多根呼籲，盡早結束烏東頓巴斯（Donbass）「令人擔憂的事態」，並公開表示土耳其願意提供所有必要支援。

根據《路透》報導，自俄羅斯在2014年併吞克里米亞半島、在頓巴斯支持親俄武裝份子後，烏克蘭與俄羅斯兩國因此發生衝突，2015年時兩國在白羅斯首都明斯克達成停戰協議，此協議實施受到法國和德國的監督。僅管兩國簽署停火協議，但頓巴斯地區仍在發生零星戰鬥，而俄羅斯近期在烏東邊境所集結的部隊數量創下新高，且有多名烏克蘭士兵被親俄武裝份子射殺。

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烏克蘭總統澤倫斯基週六（10日）在伊斯坦堡與土耳其總統艾多根進行3小時會面，此次澤倫斯基與艾多根的會面是先前就先敲定的行程，適逢烏東局勢緊張，艾多根在記者會中指出，他希望透過外交對話，在符合國際法及維持烏克蘭領土完整的前提下和平解決衝突。艾多根表示：「我們準備為此提供任何必要支持。」

澤倫斯基指出，他向艾多根簡要介紹目前頓巴斯地區的局勢發展，並討論烏土兩國對黑海地區安全該如何共同應對，「基輔與安卡拉在應對威脅的方式達成一致」。

土耳其身為北約成員國，先前針對敘利亞、利比亞、納卡衝突以及國防、能源領域和俄羅斯密切合作，但土耳其當局批評俄國併吞克里米亞的舉動，支持烏克蘭保持領土完整，更曾在2019年出售無人機給烏克蘭，未來土耳其在烏俄邊境日漸緊張的局勢下所扮演的角色也令人關注。

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