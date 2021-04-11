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    世界最高「救世基督像」換人！比里約熱內盧雕像還高5公尺

    恩坎塔多的耶穌雕像自2019年7月開始建造，雕像的胸部內還裝有玻璃窗戶的景觀平台，可以透過電梯直達。（法新社）

    恩坎塔多的耶穌雕像自2019年7月開始建造，雕像的胸部內還裝有玻璃窗戶的景觀平台，可以透過電梯直達。（法新社）

    2021/04/11 19:19

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西南部小鎮恩坎塔多（Encantado）正在建造一座新的救世耶穌的巨型雕像，預計今年下半年就能竣工，屆時將比里約熱內盧的救世基督像還要高，成為世界上最高的耶穌雕像。

    綜合外媒報導，恩坎塔多的耶穌雕像自2019年7月開始建造，雕像的胸部內還裝有玻璃窗戶的景觀平台，可以透過電梯直達。張開的雙臂長為36公尺，總高度則達到43公尺，比38公尺的里約熱內盧的救世基督像還高5公尺。

    新建的耶穌雕像被取名為「守護神基督」（Christ the Protector），據說光是耶穌的頭像就重達40噸，並歷時3個月的時間才完成。

    恩坎塔多是一個人口2萬2000人的城鎮，位於巴西南部最大的城市－愉港西北方145公里。興建雕像的發起人表示，雕像的用意在於啟發人們的信仰並鼓勵當地的旅遊業。據志工組織基督之友協會的說法表示，興建雕像的35萬美元（約995萬台幣）預算都由民眾捐贈募得，該集團還在持續募款中，募款網站甚至還辦了汽車抽獎活動。

    另外，里約熱內盧的救世基督像今年10月也將落成90週年，屆時也會進行生日修復。

    興建雕像的35萬美元（約995萬台幣）預算都由民眾捐贈募得，該集團還在持續募款中。（法新社）

    興建雕像的35萬美元（約995萬台幣）預算都由民眾捐贈募得，該集團還在持續募款中。（法新社）

    張開的雙臂長為36公尺，總高度則達到43公尺，比38公尺的里約熱內盧的救世基督像還高5公尺。（法新社）

    張開的雙臂長為36公尺，總高度則達到43公尺，比38公尺的里約熱內盧的救世基督像還高5公尺。（法新社）

    新建的耶穌雕像被取名為「守護神基督」（Christ the Protector），據說光是耶穌的頭像就重達40噸。（法新社）

    新建的耶穌雕像被取名為「守護神基督」（Christ the Protector），據說光是耶穌的頭像就重達40噸。（法新社）

    雕像預計今年下半年就能竣工，屆時將比里約熱內盧的救世基督像還要高。（法新社）

    雕像預計今年下半年就能竣工，屆時將比里約熱內盧的救世基督像還要高。（法新社）

    興建雕像的發起人表示，雕像的用意在於啟發人們的信仰並鼓勵當地的旅遊業。（法新社）

    興建雕像的發起人表示，雕像的用意在於啟發人們的信仰並鼓勵當地的旅遊業。（法新社）

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