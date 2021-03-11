巴西疫情嚴峻死亡再創新高 研究：醫療系統接近崩潰

巴西疫情嚴峻，9日時的單日死亡人數甚至再創新高，有巴西的研究機構更指出，巴西大部分城市的醫療系統接近崩潰，但該國總統波索納洛上週卻要民眾別再抱怨，並稱民眾「大驚小怪」。（路透）

2021/03/11 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕隨著疫苗陸續開始接種，部分國家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情開始出現減緩跡象，不過巴西的疫情卻依舊嚴峻，9日時的單日死亡人數甚至再創新高，有巴西的研究機構更指出，巴西大部分城市的醫療系統接近崩潰，有25個城市超過80%的照護單位已經爆滿。

巴西的武肺疫情越演越烈，9日的死亡人數再創新高，單日就有1972人死亡，截至目前該國累計已有1112萬人確診，並有超過26.8萬人死亡。該國的公衛機構克魯茲（Fiocruz）基金會9日也發布一份報告指出，巴西的疫情十分嚴峻，在27個各州首府中，有25個城市超過80%的照護單位已經爆滿，大部分城市的醫療系統可說是接近崩潰。

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該基金會的專家也警告，該國發現的變種病毒具高度傳染性，影響可能波及整個地區，並指目前只能期待大規模接種疫苗能帶來奇蹟，但預估今年上半年尚無任何機會扭轉當前的悲慘情形。

有別於疫情嚴峻，該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的防疫措施則是備受抨擊，他先前曾宣稱疫情即將結束，並自稱不會接種任何疫苗，但今年初卻又感謝中國當局快速批准出口生產疫苗所需的活性原料，在上週累計病故人數突破26萬後，他竟要巴西民眾停止抱怨疫情，並稱民眾「大驚小怪」，同時也攻擊在家不出門的防疫措施，這些做法都讓他備受外界抨擊。

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