巴西最高票參議員武肺病逝 國會議員3死引民眾恐慌

巴西2018年最高票當選、58歲參議員奧利皮奧（Major Olimpio）感染武肺後病逝，引起巴西民眾震驚。（路透）

2021/03/20 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕巴西58歲參議員奧利皮奧（Major Olimpio）感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後病逝，雖然先前已有國會最年長的2名8旬參議員染疫死亡，但奧利皮奧正值中年且2018選舉時最高票當選，因此消息一出引起巴西民眾震驚。

據《路透》報導，奧利皮奧在巴西最大都市聖保羅接受3個星期的治療，最終不敵武肺於18日被宣布腦死。除了奧利皮奧之外，巴西國會還有87歲、83歲參議員以及21名眾議院職員確診病死，從18日開始國會議員辦公室僅允許1名職員進入。

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巴西在16日創下疫情以來單日最多的2841人死亡後，18日出現了第2高的病死人數，達到2724人之譜， 目前巴西已是全球單日死者最多的國家。

78歲參議員馬丁斯（Lasier Martins）染疫後住院治療2週，命大地於18日出院，其新聞秘書里巴斯（Silvio Ribas）透露，大家都非常害怕去上班。

在過去1年當中，巴西眾議院513名議員裡，至少有145人驗出武肺陽性，81名參議員則有31人確診，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）防疫不力被認為是主因之一，連總統府職員都有200人染疫。

與執政黨同盟的社會民主黨黨員也看不慣波索納洛的行為，怒斥總統不僅沒有在公共場合戴口罩還鼓勵支持者聚會，疫苗出來後更是沒有推動接種，這才讓巴西陷入困境。

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