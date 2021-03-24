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    武漢肺炎》變種病毒催命 巴西單日逾3000死破紀錄

    巴西疫情失控，23日單日創下破紀錄的3000宗死亡病例，死亡病例高居全球第二。圖為巴西墓園空拍照。（路透資料照；本報合成）

    巴西疫情失控，23日單日創下破紀錄的3000宗死亡病例，死亡病例高居全球第二。圖為巴西墓園空拍照。（路透資料照；本報合成）

    2021/03/24 19:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕多個選用中國製疫苗的國家，包括智利、土耳其及巴西等國，施打中國製疫苗以來，確診人數反而急升。其中巴西疫情失控，23日單日創下破紀錄的3000宗死亡病例，死亡病例高居全球第二。

    巴西衞生部門證實，過去24小時，全國新增3251宗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新冠死亡個案，全國的死亡病例已逼近30萬。全國大部分醫院的加護病床佔用率超過8成，醫療系統隨時崩潰。

    智利是在大規模接種中國科興疫苗後，確診數暴增3成，不過巴西疫情惡化，外界普遍歸咎於接種進度慢，1月中至今只有5%的人至少接種了一劑疫苗。此外，自新年以來，起源於亞馬遜城市馬瑙斯的更具傳染性的「P.1」變種毒株迅速傳播，也可能是主因。

    巴西迄今一直依賴中國科興生物（Sinovac）生產的疫苗，以及阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）合作開發的疫苗。巴西1月公佈的新數據顯示，科興疫苗有效率只有50.4%，遠低於其他地方的臨床數據，也可能與科興疫苗預防不了變種病毒有關。

    最新研究發現，巴西變種病毒的傳染力，可能比原始病毒株高出2.2倍，並讓逾6成康復者再次感染，同時削弱疫苗抑制病毒的表現。

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