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    武漢肺炎》南韓明起恢復施打AZ疫苗 排除30歲以下

    南韓防疫部門宣布，明日起恢復施打阿斯特捷利康的武漢肺炎疫苗。（彭博）

    南韓防疫部門宣布，明日起恢復施打阿斯特捷利康的武漢肺炎疫苗。（彭博）

    2021/04/11 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓防疫部門今（11）日宣布，明日起恢復施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗；另據官方統計，該國至今累計83人接種疫苗後仍確診。

    綜合韓媒報導，南韓本月8日起暫停施打陷入血栓風波的AZ疫苗，之後召開專家會議研討接種AZ疫苗後出現血栓的案例，判定接種該疫苗利大於弊，並於今日宣布12日重啟AZ疫苗接種工作。

    南韓武肺疫苗預防接種推進團在例行記者會上表示，該國發現的3例血栓病例中，2例被證實與接種疫苗無關，另1例未出現血小板減少，不符合歐洲藥品管理局（EMA）對疫苗副作用的定義。

    但南韓明起恢復施打AZ疫苗，對象不包括30歲以下人群。官方表示，權衡各年齡段接種AZ疫苗的利與弊，不建議未滿30歲人群接種。英國先前也建議未滿30歲人群接種其他品牌的疫苗。

    另外，南韓中央防疫對策本部今日表示，該國至今有83人在接種疫苗後仍確診武肺。這項數據是從2月26日至本月8日對76萬7253萬名接種疫苗者進行調查而得出。

    83名確診者中，79人接種AZ疫苗，4人接種輝瑞疫苗，接種疫苗並在抗體產生所需的14天後確診的病例共40例，均為AZ疫苗接種者。

    這項調查顯示，每10萬名疫苗接種者中就有10.8人感染，但同期未接種疫苗的13萬7374人中有109人確診，即每10萬人中有79.3人染疫。

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