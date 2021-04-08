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    血栓、低血小板被列AZ疫苗副作用 世衛：接種利大於弊

    阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研製的AZ疫苗是否引發血栓仍待釐清，歐洲藥品管理局經再次評估後，雖認為罕見的血栓應被列為副作用，但仍認為接種疫苗利大於弊。（法新社）

    阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研製的AZ疫苗是否引發血栓仍待釐清，歐洲藥品管理局經再次評估後，雖認為罕見的血栓應被列為副作用，但仍認為接種疫苗利大於弊。（法新社）

    2021/04/08 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研製的AZ疫苗是否引發血栓仍待釐清，歐洲藥品管理局經再次評估後，雖認為罕見的血栓應被列為副作用，但仍認為接種疫苗利大於弊，世界衛生組織也表示，目前尚無證據讓世衛改變立場，仍認同接種AZ疫苗的益處超過風險，並指AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例，尚未證實存在因果關係。

    據悉，由於各國陸續出現，部分民眾在接種AZ疫苗後，出現血栓、低血小板等狀況，因此歐洲國家都陸續採取管制措施，像是義大利要求，必須是60歲以上的人士才能接種，法國則是55歲以上人士才可以，德國則是一樣規定60歲，以及特定族群優先接種，英國則表示，越來越多證據顯示AZ疫苗可能引發血栓，建議30歲以下成人可以施打其他疫苗。

    針對各界疑慮，歐洲藥品管理局近期也再次進行評估，目前雖認為接種AZ疫苗後，可能出現血栓、低血小板等罕見案例，認為應列為副作用，但目前仍認為疫苗高度有效，接種的益處高於風險。歐洲藥品管理局也指出，最快將於8日公布最新評估。

    世界衛生組織（WHO）疫苗安全諮詢小組則表示，接種AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例之間，被認為「似有可能但尚未證實」存在因果關係，世衛小組強調，目前評估的狀況雖令人憂心，但依舊非常罕見，在近2億接種AZ疫苗的人當中案例很少，因此仍認同接種AZ疫苗的益處超過風險。

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