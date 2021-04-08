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    武漢肺炎》澳洲：50歲以下別打AZ疫苗 已打第一劑除外

    澳洲政府宣布，建議50歲以下者不要接種AZ疫苗，改接種輝瑞疫苗。（路透、彭博；本報合成）

    澳洲政府宣布，建議50歲以下者不要接種AZ疫苗，改接種輝瑞疫苗。（路透、彭博；本報合成）

    2021/04/08 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟藥品管理局（EMA）公布報告，將血栓列為阿斯特捷利康AZ疫苗「非常罕見的副作用」，多國調整此疫苗的接種方針，澳洲政府今天（8日）建議50歲以下者別接種AZ疫苗，改打輝瑞疫苗，但已打第1劑AZ疫苗的50歲以下者可繼續接種第2劑AZ疫苗。

    綜合外媒報導，澳洲衛生官員今天舉行緊急會議後公布，不建議50歲以下施打AZ疫苗，建議改打輝瑞疫苗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，血栓這個嚴重副作用非常罕見，較常發生在年輕族群，出於謹慎考量才下此決定。

    澳洲政府也說，50歲以下且已打第一劑AZ疫苗的人，可以繼續接種第二劑，因為醫學報告指出，罕見的血栓副作用僅在施打第一劑後出現。

    澳洲這個決定是在EMA針對AZ疫苗的最新報告後公布，EMA認為，罕見的血栓應被列為AZ疫苗的副作用，但仍認為接種疫苗利大於弊，未建議各國停打。世界衛生組織也說，尚無證據讓世衛改變對AZ疫苗的立場。

    澳洲目前接種進度緩慢，當局曾承諾3月底要為400萬人接種第一劑疫苗，但進度落後只為67萬人接種，當局將問題歸咎於歐洲疫苗供應鏈短缺。

    澳洲疫情較不嚴重，根據世界實時統計數據（Worldometer），澳洲至今總確診數僅2萬9382例，造成909人死亡。

    目前英國也建議，若情況允許，30歲以下者改打AZ疫苗外的疫苗。義大利建議60歲以上者打AZ疫苗。菲律賓則暫停60歲以下者打AZ疫苗，但菲國政府強調，該國施打AZ疫苗者沒出現血栓。

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    澳洲政府宣布，建議50歲以下者不要接種AZ疫苗，改接種輝瑞疫苗。（資料照，路透）

    澳洲政府宣布，建議50歲以下者不要接種AZ疫苗，改接種輝瑞疫苗。（資料照，路透）

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