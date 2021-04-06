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    武漢肺炎》南韓已百萬人接種第1劑 官方不排除限制疫苗出口

    南韓2月26日起進行全民接種武漢肺炎疫苗計畫，至今已有百萬人施打第一劑。（彭博）

    南韓2月26日起進行全民接種武漢肺炎疫苗計畫，至今已有百萬人施打第一劑。（彭博）

    2021/04/06 18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓2月26日起展開全民接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗計畫，至今已有百萬人施打第一劑，疫苗接種計畫負責人表示，正為盡早供應疫苗考慮所有可行方案，不排除限制疫苗出口的可能性。

    綜合韓媒報導，南韓武肺疫苗接種計畫已啟動40天，南韓疾病管理廳（KDCA）今（6）日表示，截至週二中午，共有101萬4019人施打第一劑，約佔5200萬人口的1.95％。其中，超過87萬人施打牛津大學和阿斯特捷利康（AstraZeneca）研製的疫苗，約12.9萬人施打輝瑞（Pfizer）疫苗。

    KDCA表示，截至週二0時，累計1萬1140例在接種疫苗後出現疑似異常反應，同時新增4例接種疫苗後死亡病例，累計報告死亡病例36例，其中19人死因已確認與疫苗無關，其他病例調查中。

    南韓週四將開放75歲以上一般民眾和其他易受感染人群接種疫苗，計畫5月開始向65歲至74歲民眾施打疫苗。隨著疫苗缺貨情況在全球範圍內愈演愈烈，南韓疫苗供應也成為該國關注焦點。

    就政府是否將限制出口阿斯特捷利康委託SK生物生產的疫苗的提問，南韓武肺疫苗預防接種推進團疫苗引進小組組長鄭有珍，今天在例行記者會上並未否定限制疫苗出口的可能性，僅說正在研究盡早供應疫苗的所有可行方案，目前很難提供具體資訊。

    上週二，鄭有珍在例行記者會表示，沒有考慮過限制出口韓企生產的疫苗，此舉可能引起國際社會強烈反對，海外藥企對南韓疫苗供應也可能受到影響。

    另外，為防堵疫情漏洞，推進團相關人士6日表示，在南韓非法居留的40萬名外籍人員，將與其他外籍人員一樣接種疫苗。法務部相關人士說，與檢測一樣，防疫部門不會在接種疫苗時蒐集非法居留者個資。

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