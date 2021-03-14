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    武漢肺炎》南韓逾58萬人接種第1劑疫苗 8520人異常反應16死

    南韓上月26日開始施打武漢肺炎疫苗，至今已有58萬多人接種第1劑。（路透）

    南韓上月26日開始施打武漢肺炎疫苗，至今已有58萬多人接種第1劑。（路透）

    2021/03/14 17:52

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓上月26日開始施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，至今已有58萬多人接種第1劑，有8520人施打後疑似出現異常反應，其中死亡16例，初判8人死因與接種疫苗無關，其餘死亡病例的調查結果將於15日公佈。

    綜合韓媒報導，南韓負責疫苗接種工作的小組表示，截至14日零時，2月至3月優先接種人群79萬2578人，有74.2％、58萬7884人已施打了第一劑疫苗，佔南韓總人口的1.13％。同時，13日新增198例接種疫苗後疑似異常反應病例，累計8520例，其中，疑似過敏反應74例，疑似重症7例，死亡16例，其他8423例為輕微症狀。

    AZ疫苗56萬人8421例異常反應 輝瑞2.6萬人99例異常

    出現異常反應的病例中，有8421例接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，佔總數98.8％，99例接種輝瑞（Pfizer）疫苗。這是因為AZ疫苗接種人數遠多於輝瑞，分別是56萬1785人和2萬6099人。

    最新一起死亡病例是一名50多歲男子，本身是療養醫院住院患者，患有基礎疾病，本月4日接種AZ疫苗後出現發燒症狀，13日死亡。南韓政府表示，目前尚未確定該病例死因與接種疫苗有因果關係。

    南韓僅針對死亡病例或嚴重過敏反應（Anaphylaxis）等重症病例進行流行病學調查，評估與接種之間的因果關係，初判8人死因與接種疫苗無關，其他死亡病例的調查結果將於15日公佈。

    南韓總理丁世均今日主持中央災難安全對策本部會議時表示，希望在今後兩週讓單日新增病例減至300例以下，而疫苗接種是重返正常生活的第一步，政府計劃上半年對1200萬人施打第1劑。

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