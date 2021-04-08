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    多國施壓重啟疫源調查 趙立堅反嗆美國從事軍事生化活動

    多國施壓重新溯源調查，中國外交部發言人趙立堅反嗆美國從事軍事生化活動。（歐新社資料照）

    多國施壓重新溯源調查，中國外交部發言人趙立堅反嗆美國從事軍事生化活動。（歐新社資料照）

    2021/04/08 21:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織專家組3月30日釋出報告指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒「極不可能」從中國實驗室洩漏，美國等14個國家立即發表聯合聲明，對報告提出質疑，來自歐洲、美國、澳洲、日本的24名學者與專家也發表封公開信指出，世衛的疫源調查研究遭政治玷污，有必要另做更嚴格調查。對此，中國外交部發言人趙立堅今天（8日）回嗆，中方點名美國先對其境內外的生物軍事化活動做出全面澄清。

    趙立堅在例行記者會上指稱，溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家。他還說，希望有關各方包括美國，也像中方一樣，採取科學合作態度，與世衛組織開展溯源合作，邀請世衛組織專家去本國開展溯源科學研究。

    趙立堅此前曾無端聲稱，武肺病毒可能是由美軍在參加世界軍運會期間帶到武漢的，引起美中之間的輿論戰；他還公開表示，病毒並非源自中國，而是起源於馬里蘭州美軍德特里克堡（Fort Detrick）的生物實驗室。

    趙立堅8日特別提到，俄羅斯再次對美國在其國內，特別是德特里克堡基地以及在烏克蘭等其他國家所開展的生物軍事化活動表達了關切。據公開報導，美國僅在烏克蘭一國就設立了16個生物實驗室。

    他反問，「為什麼美國需要滿世界建這麼多實驗室？美國軍方在這些實驗室及德特里克堡基地開展了什麼活動？為什麼美國獨家反對《禁止生物武器公約》設立核查機制？是不是這些實驗室和基地存在美方不敢接受國際核查的地方？」

    趙立堅說，中方再次呼籲美方本著負責任的態度，切實回應國際社會的關切，對美國境內外的生物軍事化活動做出全面澄清，並停止獨家阻擋《禁止生物武器公約》設立核查機制。

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