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    14國聲明質疑病毒溯源報告 中國氣噗噗：他們不尊重科學

    華春瑩痛批美國集結極少數的國家發表「所謂的聯合聲明」，公然質疑和否定中國、世衛組織聯合專家組的報告，「這是他們不尊重科學、借溯源搞政治操弄的確鑿證據。」（路透）

    華春瑩痛批美國集結極少數的國家發表「所謂的聯合聲明」，公然質疑和否定中國、世衛組織聯合專家組的報告，「這是他們不尊重科學、借溯源搞政治操弄的確鑿證據。」（路透）

    2021/03/31 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）30日公布逾百頁的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源調查報告，但美國等14個國家發表聯合聲明，對疫情溯源報告拖延已久，以及無法獲得完整數據表達關切。對此，中國外交部痛批是「少數國家」公然質疑和否定中國、WHO的報告，「這是他們不尊重科學！」

    WHO昨日公布長達123頁的疫情起源報告，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦言，國際專家小組在中國取得原始資料時遭遇困難。根據美國國務院30日在網路發表14國聯合聲明，認為疫情起源應進行透明、獨立的分析和評估，不受到干擾和不當影響，科學訪問團應該在做出客觀和獨立的建議與發現的條件下工作，而國際專家對疫情溯源的報告嚴重拖延，而且無法獲得全部和原始的資料及樣本，14國對此表達聯合關切。

    據了解，簽署聯合聲明的14個國家分別為美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、南韓、斯洛維尼亞和英國。

    對此，中國外交部發言人華春瑩31日主持例行記者會，被問及相關問題時表示，中國反覆強調溯源是科學的問題，應該由全球科學家來合作開展，不能被政治化，這也是國際社會絕大多數國家的共識。美國集結「極少數的國家」發表「所謂的聯合聲明」，公然質疑和否定中國、世衛組織聯合專家組的報告，「這是他們不尊重科學、借溯源搞政治操弄的確鑿證據。」

    華春瑩說，美國其實早在報告發布之前就已經開始做這件事情了，但是響應者寥寥，這種把病毒溯源政治化的做法既不道德也不得人心，只能阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力。她認為，這些國家應該反躬自省，捫心自問：「你們自己的抗疫工作究竟怎麼樣？你們都為國際合作抗疫做了些什麼呢？」

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