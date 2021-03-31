為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「美軍帶病毒到武漢」一說遭打臉 中外交部要外界「不必糾結」

    中方先前指控美軍將病毒帶到武漢一說遭打臉，華春瑩要外界別再糾結此一問題。（美聯社）

    中方先前指控美軍將病毒帶到武漢一說遭打臉，華春瑩要外界別再糾結此一問題。（美聯社）

    2021/03/31 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）週二（30日）發表今年初前往中國武漢進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源調查的報告。在此之前中方一度反控是「美軍把病毒帶到武漢」，然而報告中並沒有提到這一說法的可能性。對此中國外交部發言人華春瑩竟要外界「別再糾結這個問題」，還反咬美國自疫情爆發後也發表諸多針對中國的「謊言」。

    一名《法新社》記者週二在中外交部例行記者會上提到，發言人之一的趙立堅，去年3月12日於推特上發文宣稱可能是美軍把病毒帶到中國，「但據悉世衛發布的赴華考察報告中沒有提到這一說法的可能性，請問中方還認為是美軍把疫情帶到武漢嗎？」

    對此華春瑩推拖稱「溯源問題是科學問題，應該交由科學家們去開展研究。」針對趙立堅推文爭議，她竟回應表示，「去年我的一個同事在他的個人帳號上發表的一則推文，我注意到有一些西方國家的人老是糾結或者糾纏這個問題，我覺得這大可不必。」接著反咬美國等西方國家過去也發表許多針對中國的謠言、謊言，更質問記者「你們追究了多少？」

    最後華春瑩還說，「中方面對外界質疑，大大方方地邀請世衛組織專家去考察研究，提供了充分合作。我們還應請求安排了一些外國媒體去參訪​​，那麼美方是不是可以同樣坦坦蕩盪、光明磊落、大大方方地邀請國際專家和媒體去美國進行考察研究呢？」

    中外交部發言人趙立堅去年3月中旬在推特上發文指控美軍將武肺病毒帶到武漢，引起爭議。（圖擷取自趙立堅推特）

    中外交部發言人趙立堅去年3月中旬在推特上發文指控美軍將武肺病毒帶到武漢，引起爭議。（圖擷取自趙立堅推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從人口稠密市場擴散 美研究直指武肺源於湖北武漢
    2021/03/23 12:45

    從人口稠密市場擴散 美研究直指武肺源於湖北武漢
    世衛武漢報告遭質疑 華春瑩提「三問」要美國也做溯源調查
    2021/02/18 23:15

    世衛武漢報告遭質疑 華春瑩提「三問」要美國也做溯源調查

    2021房市話題升溫　大台中熱度不減
    追查武肺起源有進展！WHO專家：在中國華南市場找到重要線索
    2021/02/08 10:36

    追查武肺起源有進展！WHO專家：在中國華南市場找到重要線索
    美促中國交出病毒資訊 中國稱停止政治施壓
    2021/01/19 08:41

    美促中國交出病毒資訊 中國稱停止政治施壓

    Open Studio數位影音新勢力
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    新聞360》誰敢說不？揭新疆採棉大軍「自願勞動」真相
    2021/03/30 11:00

    新聞360》誰敢說不？揭新疆採棉大軍「自願勞動」真相 影片

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果
    2021/03/30 17:00

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果 影片

    痛斥軍政府屠殺示威者 戴琪：即日起暫停與緬甸所有貿易！
    2021/03/30 06:21

    痛斥軍政府屠殺示威者 戴琪：即日起暫停與緬甸所有貿易！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播