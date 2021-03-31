「美軍帶病毒到武漢」一說遭打臉 中外交部要外界「不必糾結」

中方先前指控美軍將病毒帶到武漢一說遭打臉，華春瑩要外界別再糾結此一問題。（美聯社）

2021/03/31 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）週二（30日）發表今年初前往中國武漢進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源調查的報告。在此之前中方一度反控是「美軍把病毒帶到武漢」，然而報告中並沒有提到這一說法的可能性。對此中國外交部發言人華春瑩竟要外界「別再糾結這個問題」，還反咬美國自疫情爆發後也發表諸多針對中國的「謊言」。

一名《法新社》記者週二在中外交部例行記者會上提到，發言人之一的趙立堅，去年3月12日於推特上發文宣稱可能是美軍把病毒帶到中國，「但據悉世衛發布的赴華考察報告中沒有提到這一說法的可能性，請問中方還認為是美軍把疫情帶到武漢嗎？」

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對此華春瑩推拖稱「溯源問題是科學問題，應該交由科學家們去開展研究。」針對趙立堅推文爭議，她竟回應表示，「去年我的一個同事在他的個人帳號上發表的一則推文，我注意到有一些西方國家的人老是糾結或者糾纏這個問題，我覺得這大可不必。」接著反咬美國等西方國家過去也發表許多針對中國的謠言、謊言，更質問記者「你們追究了多少？」

最後華春瑩還說，「中方面對外界質疑，大大方方地邀請世衛組織專家去考察研究，提供了充分合作。我們還應請求安排了一些外國媒體去參訪​​，那麼美方是不是可以同樣坦坦蕩盪、光明磊落、大大方方地邀請國際專家和媒體去美國進行考察研究呢？」

中外交部發言人趙立堅去年3月中旬在推特上發文指控美軍將武肺病毒帶到武漢，引起爭議。（圖擷取自趙立堅推特）

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