質疑WHO疫源報告 歐美澳日24專家：遭中國政治污染

武漢P4實驗室。（法新社）

2021/04/08 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）3月底與中國共同發表武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫源調查報告，惟其真實性受到質疑，外媒披露，24名來自世界各國的科學家聯合發表一封公開信，批評世衛此前的報告「受到政治汙染」。

根據《路透》報導，世界衛生組織上月30日在官網公布長達123頁的疫情調查報告，結論認定武漢肺炎病毒最可能的傳播起源是蝙蝠，而不是華南野味市場，也不是從實驗室外洩。

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對此，來自歐洲、美國、澳洲及日本的24位科學家與研究人員聯名發表一封公開信，認定世衛此前實施的病毒溯源研究遭政治介入。

公開信中強調，上述研究的結論是基於未經發表的中國研究，而其中關鍵證據與生物樣本「完全無法取得」。

草擬公開信的華府智庫「大西洋理事會」高級研究員孟天行（Jamie Metzl）表示，中國應當主動公布可以反駁「實驗室起源說」的證據。

孟天行進一步表示，中國掌握了存放病毒種類以及進行中研究等關鍵數據與實驗室紀錄，「而我們（指包括世衛在內的外界監督者）卻無從獲得這些訊息，甚或是接觸到任何一個與此有關的科學家或研究人員」。

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