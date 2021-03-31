WHO溯源報告挨批 華爾街日報直斥：中共替武漢洗白文件！

世衛30日發表溯源調查報告，內容讓各界相當不滿意。（路透）

2021/03/31 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）30日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）赴華調查報告，世衛秘書長譚德塞表示沒找到病毒起源，對此包括美國在內共14個國家發聯合聲明呼籲北京應公開透明。《華爾街日報》 30日也刊文分析，直斥這份報告根本是給中國武漢的「洗白文件」！

世衛今年初派出專家小組赴武漢進行溯源調查，一度傳出調查過程受到中方阻撓。30日世衛官網公布這份長達123頁的調查報告，坦言沒找到病毒源頭，並指有關武肺病毒是從實驗室洩漏出來的指控「是最不可能的」，稱武漢病毒研究所「管理良善，配有工作人員健康監測計畫」。除此之外，其餘內容了無新意。

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《華爾街日報》30日刊文直言有關否認「實驗室洩漏」的說法缺乏可信度，表示早在2018年就有美官員曾在外交電報上針對武漢病毒研究所對外界提出警告，並指該研究所在進行的冠狀病毒「功能獲得」（gain of function）研究讓人相當不安。另外美國務院今年1月公布的一份資料指出，武漢病毒研究所人員早在2019年秋天出現與COVID-19相符的症狀，然而世衛報告卻採信中方所稱「在2019年12月之前的數月到數週間，未接獲與COVID-19一致症狀通報」的說法。

不僅如此，《華爾街日報》還指稱世衛的調查小組陷入「利益衝突」。例如成員之一的英國動物學家達扎克（Peter Daszak）就曾與武漢病毒研究所合作多年，也有支援「功能獲得」的相關研究；另名成員、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）因為在荷蘭也有一支曾進行「功能獲得」研究的小組，若報告指證病毒源於實驗室，那麼她也可能會遭殃。

因此《華爾街日報》在文中指控，北京限制獨立取得有關病毒起源的資料，改由中國政府人員提供大部分數據，並與世衛調查小組一同撰寫報告；加上這份報告的發表日期數度延宕，是因雙方商討多次，最後得出這份政治性大於科學性的報告，直斥該報告儼然是中共替武漢洗白的文件！

由於報告內容讓多數人不甚滿意，連譚德塞也罕見嗆中，證實專家小組在訪問原始數據時遭遇困難。對此包括美國、英國、澳洲、加拿大、日本、南韓等14個國家發表聯合聲明，對報告無法取得完整數據表達關切，強調共同支持「對疫情起源進行透明、獨立的分析和評估，不應受到干擾和不當影響」。

文章最後也呼籲拜登政府應把手中握有的情報公諸於眾，「既然拜登說要重振多邊機制，就該從拒絕接受世衛組織「洗白」武漢做起。」

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