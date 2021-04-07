紐約客雜誌精確勾勒「亞裔焦慮」吳彥祖也轉發籲停止仇恨

美國雜誌《紐約客》最新一期《誤點》的封面，精確勾勒出日益升高的仇亞情緒和亞裔的焦慮。（圖翻攝自The New Yorker官網）

2021/04/07 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在美國已肆虐超過一年，近幾個月旅居美國的亞裔攻擊案件數量持續上升，美國雜誌《紐約客》最新一期的刊物便以《誤點（Delayed）》為名，放上插畫家約翰遜（R. Kikuo Johnson）的作品，精確勾勒出亞裔母女在月台候車的緊張情緒。

綜合外媒報導，《紐約客》最新一期的封面，精準描繪出旅居美國的亞裔人士的現狀，地鐵站內一對母女在月台候車，母親將女兒的手緊握，將戴著手錶的手腕抬高，並且注視遠方，環顧四週，看起來相當焦慮不安，讓人聯想到日益升高的仇亞情緒。

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報導指出，插畫家約翰遜表示，誤點封面的構圖，主要以深灰色基底為主基調，給人一種沉穩的意象，母親微開的雙腳和眉毛，體現了她擔心遭到攻擊的憂慮，傳達一種介於警戒與害怕的肢體語言，並以亞裔年長女性做為主題，就是要呼籲美國人杜絕攻擊特定群體。

據悉，近日相當關心亞裔仇恨攻擊事件的吳彥祖也在第一時間轉發此張封面，並表示：「超喜歡這張構圖，謝謝越南華裔血統的女星曼恩（Olivia Munn）的轉發和許多人的分享，希望讓近日激增的亞裔仇恨犯罪能夠停止」。

港星吳彥祖也分享該期雜誌的封面，呼籲美國能停止仇視亞裔的犯罪攻擊。（圖翻攝自thatdanielwu官方IG）

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