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乘客已在寫遺書！香港暴雨國泰航班降落急升逾千公尺上演空中大怒神

4月30日晚間1架國泰CX341航班因惡劣氣候無法正常降落香港機場，2次降落緊急復飛，盤旋後備降深圳寶安，機上乘客飽受驚嚇。（擷取自微博）

4月30日晚間1架國泰CX341航班因惡劣氣候無法正常降落香港機場，2次降落緊急復飛，盤旋後備降深圳寶安，機上乘客飽受驚嚇。（擷取自微博）

2024/05/02 12:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南部近期惡劣氣候頻傳，暴雨除釀廣東省災情外，香港天氣也跟著不穩，4月30日晚間多架航班無法正常降落香港機場，被迫轉降或在上空盤旋，由上海飛往香港的國泰CX341航班，當晚連續2次降落失敗，復飛急拉，上演空中大怒神，所幸最後平安備降深圳寶安機場，但機上乘客飽受驚嚇，甚至還有人拿手機打遺書。

綜合港媒報導，香港天文台4月30日發布黃色暴雨警告信號，當天至少有10架航班因惡劣氣候而未能降落香港機場，由上海飛往香港的國泰CX341航班當晚連續2次降落未果，其中1次在短短2分鐘內緊急拉升超過1000公尺，有多名中國乘客錄下艙內狀況，顯示飛機拉升顛簸，小朋友受不了在機上嘔吐，更有人拿出手機寫下遺書。

乘客發文直呼「今晚國泰CX341上的全都是生死之交」，因飛機顛簸，屁股離開座位至少3、4次，包包內所有東西飛出，強調「失重感太可怕」，除了乘客尖叫、小孩暴哭外，甚至傳出空姐都哭了，全艙都是嘔吐味，亦有乘客感謝機長，指遇到極端天氣太無奈，需要冷靜與技巧，2次降落緊急拉升，機上比雲霄飛車還刺激，「感覺逝世了一回」、「遺書都打好在備忘錄了」。

根據「Flightradar」紀錄，國泰航班CX341當天晚間7點多飛抵香港機場準備降落，第1次下降至離地約152公尺時，選擇復飛緊急拉升，2分鐘內升至約1310公尺高空，6分鐘內攀至離地約2164公尺處，第2次則在約離地457公尺高度時選擇復飛，該架航班前後在空中盤旋2小時，最後經珠江三角口備降深圳寶安加油，凌晨起飛返抵香港。

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