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    仍有國家未取得武肺疫苗 譚德塞：實在太荒謬了

    針對仍有部分國家未取得武肺疫苗，譚德塞直言「太荒謬」。（路透）

    針對仍有部分國家未取得武肺疫苗，譚德塞直言「太荒謬」。（路透）

    2021/04/07 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕目前世界各國紛紛展開武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種作業，不過有些國家目前仍未獲得武肺疫苗來替醫護人員及染病高風險族群接種，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，此事實在是非常荒謬。

    根據《路透》報導，4月7日適逢WHO的世界衛生日（World Health Day），有多名國家領袖受邀出席線上記者會，譚德塞在記者會中指出，擴大疫苗生產及公平分配仍是目前結束疫情蔓延的主要障礙，譚德塞也直言：「在某些國家，醫護人員和那些處於危險之中的人群仍然沒有接種疫苗，這真是太荒謬了。」

    納米比亞（Namibia）總統甘戈柏（Hage Geingob）受邀出席記者會，他痛批全球出現「疫苗隔離」狀況，現在有部份國家已取得疫苗，卻讓其它國家被迫等待。甘戈柏表示，納米比亞目前以從印度及中國取得疫苗，但目前仍在等在疫苗運送。譚德塞對此表示，納米比亞將在兩週內從「COVAX」計畫中獲得疫苗。

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