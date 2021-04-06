武漢肺炎》Valneva疫苗進第三期試驗 英國2025前搶訂1.9億劑

法國疫苗大廠Valneva今日其研發的武漢肺炎疫苗本月將進入第三期臨床試驗。（美聯社）

2021/04/06 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國疫苗大廠Valneva今（6）日宣布其武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗在早期臨床試驗中能有效作用，並表示，本月將進入第三期臨床試驗。

綜合外媒報導，參與疫苗測試者多達153人，Valneva表示，此疫苗整體來說是安全的且耐受性良好，數據監測委員會（DSMB）也沒有檢測到安全疑慮。英國衛生部部長韓考克（Matt Hancock）表示，Valneva疫苗測試產生了強大的免疫反應。

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該公司已決定根據其實驗數據開始進行第三期臨床試驗，本階段受試者為數百至數千人，主要證實藥物療效及安全性，以作為上市依據。Valneva也透露，正與英國合作中，評估潛在的變體疫苗開發及供應。

外媒報導，英國在向Valneva訂購6千萬劑的疫苗後，在2月1日又多訂了另外4千萬劑。據《路透社》報導，英國已又再追加額外了9千萬劑。若疫苗獲得批准，今年到明年間，英國將獲得1億劑疫苗，2023年至2025年將再獲得追加的9千萬劑，總計共1.9億劑。

6日稍早Valneva的股價上漲8％。

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