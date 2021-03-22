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    武漢肺炎》歐盟恐發「疫苗禁運」 英相籲各國解除疫苗出口禁令

    英國首相強森（見圖）預計將在週四與歐盟各國領導人進行一對一對談，呼籲他們解除禁止疫苗出口的禁令。（美聯社）

    英國首相強森（見圖）預計將在週四與歐盟各國領導人進行一對一對談，呼籲他們解除禁止疫苗出口的禁令。（美聯社）

    2021/03/22 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟上週提出，希望禁止出口疫苗至英國及其他接種率較高的國家，對此，英國首相強森（Boris Johnson）預計將在週四（25日）與歐盟各國領導人進行一對一對談，呼籲他們解除禁止疫苗出口的禁令。

    綜合外媒報導，英國官方向外媒透露，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於今年初曾表示並無特意要限制疫苗出口。

    據數據追蹤網站「Our World In Data」顯示，直至今日，歐盟國家每100人施打12.97劑疫苗，遠遠落後於英國43.99和美國的37.22劑，這導致馮德萊恩8日提出警告，若是阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司無法交付足夠數量的AZ疫苗，歐盟將禁止境內的疫苗出口。

    而部分歐洲國家近期懷疑AZ疫苗可能與血栓有關，進而停止施打，對此英國及歐盟都表示，沒有直接證據顯示疫苗會引起該症狀。

    阿斯特捷利康公司發言人表示，阿斯特捷利康在英國的供應鏈並沒有受到干擾，交貨時間表也沒問題；且與英國簽訂合約的時間比歐盟要早，因此歐盟交貨量才會出現短缺。

    據英國官方，本週四將要與歐洲各國領導人舉行線上會議，內容關於歐盟疫苗推出狀況，以及各成員國內最新情況。首相強森已在上週與荷蘭及比利時總理進行會談，本週四將在會議前陸續聯繫其他國家商討禁令。

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