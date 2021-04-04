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    變種病毒再進化？ 加拿大確診破百萬 年輕人感染率爆增

    英國變種病毒更易傳播，且年輕族群感染比例更高。（法新社）

    英國變種病毒更易傳播，且年輕族群感染比例更高。（法新社）

    2021/04/04 17:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在英國變種病毒B.1.1.7肆虐下，加拿大境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數4月3日突破100萬大關，正面臨第三波疫情，迫使若干省份近日加強防疫限制。值得注意的是，隨著長者接種武肺疫苗開始普及，病毒傳播人群發生變化，年輕人感染人數大幅增加，甚至出現不少重症病例。

    綜合加媒報導，根據3月26日最新發布的國家公共衛生模型數據顯示，自今年1月以來，加拿大80歲以上的長者群體中，病例數有所下降，但在20歲至39歲的人群中，病例感染率最高。新數據反映出變異病毒增加的嚴重性，有關B.1.1.7變種病毒更具致命性的研究證據也在不斷出現。此前英國的研究已指出，B.1.1.7變種病毒更易傳播，且20歲以下的群眾感染比例更高。

    加拿大全國逾1/3確診發生在安大略省，當地將加強防疫限制至少4週。截至3月28日，安大略省的武肺病例中，變種病毒個案佔總確診的67%，而其中90%以上為英國變種病毒B.1.1.7病例。流行病學家指出，隨著病毒發生變異和進化，具傳染性和致命的變種病毒正在年輕人群體中蔓延，尚未接種疫苗的年輕人感染率正急劇攀升。

    根據安大略省公佈的資料，目前住在加護病房（ICU）新增病例入院人數的46%為年齡在59歲以下的患者，比2020年該省封鎖前的30%大為增加。

    卑詩省（British Columbia）3日晚宣布新增2000多例確診，該省的衛生官員對於疫情在年輕人中蔓延感到擔憂，因為該省感染變種病毒者多為年輕人，不少人病情嚴重需入院治療，甚至被送進ICU。

    多倫多大學流行病學家佛內斯（Colin Furness）表示，隨著施打疫苗的人群越來越多，加上年輕人具有免疫力，預期病毒會「變法圖生存」，以更易傳播或避開免疫系統偵測，所以這一特定年齡人群受到最沉重的打擊。

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