警訊！ 捷克2度感染病例22天暴增近10倍

捷克2度感染武漢肺炎的痊癒患者暴增。圖為首都布拉格的醫護人員22日為民眾進行鼻咽拭子檢測。（路透）

2021/03/23 19:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕截至台灣23日晚間7時，全球至少272萬5167人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有229人染疫喪命，雪上加霜的是，如今傳出該國短短不到1個月，染疫痊癒後的患者再度感染的病例竟暴增近10倍！

《法新社》23日引述捷克國家公衛研究所數據指出，2020年底該國2次感染的病例數為56宗，到今年2月28日增加到158宗，短短22天後，如今已暴增到1400宗。

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國家公衛研究所認為，2度感染病例暴增與冬季確診人數顯著增加有關。然而，已有研究顯示，新的變種病毒可以讓已有抗體的民眾再次感染，特別是對源自南非的變異病毒株B.1.351沒有完全的防護力，恐才是主因。

目前英國、南非及巴西變異株被列為國際3大主要變異株，其中巴西出現的變種病毒「P.1」已傳播至20多個國家。最新研究發現，巴西變種病毒的傳染力，可能比原始病毒株高出2.2倍，並讓逾6成康復者再次感染，同時削弱疫苗抑制病毒的表現。

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